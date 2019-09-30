Kim Kardashian'ın eşi Kanye West, çıkardığı son albümle Hristiyanların tepkisini çekti

Kanye, 2013 yılında çıkardığı "Yeezus" albümündeki"Ben tanrıyım" şarkısından sonra çok tepki görmüştü. Hristiyanların bir çoğu Kenya West'in Hristiyanlık dili ile basitleştirdiğini bu nedenle insanların Hristiyanlık ile dalga geçtiğini söyleyerek tüm dünyada dört gözle beklenen albümü almayacaklarını söylediler.

GÖZ ÖNÜNDE BULUNMAK İÇİN YAPTIKLARINI SÖYLEDİLER

Önümüzdeki hafta Pazar günü klisede yapılacak ayin sonrası albümü piyasaya süreceği söylenen Kanye için bazı Hristiyanlar, Hristiyan doğmasına rağmen Hristiyanlık ile ilgisi olmadığını pazar ayinlerini de diğer bir çok ünlü insan gibi göz önünde bulunmak için yaptığını söylediler.

"DİNİ DEĞERLERİ KULLANIYOR"

Bazıları da Kanye'nin sırf albümlerinin iyi satması için Hristiyan dininin değerlerini kullandığını söyleyerek tepki gösterdiler.