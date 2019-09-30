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Kim Kardashian'ın eşi Kanye West, çıkardığı son albümle Hristiyanların tepkisini çekti

Önümüzdeki günlerde "Jesus is King" albümünü çıkarması beklenen Kanye West, Hristiyan aleminden tepki aldı.

30.09.2019 09:55

Kanye, 2013 yılında çıkardığı "Yeezus" albümündeki"Ben tanrıyım" şarkısından sonra çok tepki görmüştü. Hristiyanların bir çoğu Kenya West'in Hristiyanlık dili ile basitleştirdiğini bu nedenle insanların Hristiyanlık ile dalga geçtiğini söyleyerek tüm dünyada dört gözle beklenen albümü almayacaklarını söylediler.

GÖZ ÖNÜNDE BULUNMAK İÇİN YAPTIKLARINI SÖYLEDİLER

Önümüzdeki hafta Pazar günü klisede yapılacak ayin sonrası albümü piyasaya süreceği söylenen Kanye için bazı Hristiyanlar, Hristiyan doğmasına rağmen Hristiyanlık ile ilgisi olmadığını pazar ayinlerini de diğer bir çok ünlü insan gibi göz önünde bulunmak için yaptığını söylediler.

"DİNİ DEĞERLERİ KULLANIYOR"

Bazıları da Kanye'nin sırf albümlerinin iyi satması için Hristiyan dininin değerlerini kullandığını söyleyerek tepki gösterdiler.

Kim Kardashian'ın eşi Kanye West, çıkardığı son albümle Hristiyanların tepkisini çekti

Kenya, Magazin

YORUMLAR(3)
TAKAVİT:ya ben anlamiyorum bizim hocalar herzaman vaaz verirler muslumanin silahi dua diye anladikda hiristiyanin silahi fuze ucak roket tank tufek muslumanin silahi dua cooooooookkkk adil tabi efendimiz UHUTU ve oteki savaslara hicgitmemis evinden dua atmis onla gazanmis heralde sunun adini koyalim biz bu durumda bu kafa yapisiylan ümmet olmaya yakismiyoruz anladigim tek sey goze goz dise dis üretüret üreeeeeeet
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TAKAVİT:en kolay ve en masrafsiz is dua tam bize yakisiyor
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TURAN:Tamam da hristiyanlar olmasa biz ne telefon görecektik ne araç. Teknoloji adamların elinde, , , , yani dünyayı hristiyanlar yönetiyor. Bizler sadece dua ediyoruz.
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