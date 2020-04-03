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Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı

Kardashian ailesinin yer aldığı Keeping Up With The Kardashians programının çekimi sırasında Kim ve Kourtney Kardashian yumruk yumruğa kavga etti. Kourtney'in Kim'e attığı tokat sonrasında Kim'in yüzündeki makyajın fırlayıp duvara yapıştığını fark edenler büyük şaşkınlık yaşadı.

03.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:56

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, ABD'de büyük bir izleyici kitlesi bulunan 'Keeping Up with the Kardashians' 18'inci bölümünde ablası Kourtney Kardashian ile yumruk yumruğa kavga etti. Günlerdir dünya basınında yer alan kavga görüntülerinde yeni bir detay ortaya çıktı.

ATTIĞI TOKATLA KARDEŞİNİN YÜZÜNDEKİ MAKYAJ DUVARA SIÇRADI

Kim Kardashian ve ablası Kourtney, beraber çektikleri Keep Up With Kardashian progmanın çekimleri sırasında sözlü olarak tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan Kim, ablasının üzerine yürüyüp üst üste tokat attı. Bu sırada Khloe, kız kardeşlerini ayırmaya çalıştı ama başarılı olmadı. Kim, Kourtney'e tokat atmaya devam edince Kourtney, Kim'e çok sert bir tokat attı. Yayınlanan kavga görüntüsünde dikkatli olan izleyiciler, Kourtney'in Kim'e attığı tokat sonrası Kim'in yüzündeki makyajın fırlayıp duvara yapıştığını fark etti. Kız kardeşlerini ayırmaya çalışan Khloe ise duvarı temizledi. Kim'in makyajının duvara yapışması sosyal medyada günün konusu oldu.

Kim Kardashian'ın kardeşinden yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı

PROGRAMDAN ÇEKİLECEK Mİ?

Kim Kardashain yaptığı açıklamada kız kardeşi ile kavgalarının çok şiddetli olduğunu bu nedenle program çekimlerinin bir hafta uzadığını söyledi. Kavgadan, sonra Kourtney yaptığı açıklamada Kim'le yaşadıkları kavgalara artık dayanamadığını bu nedenle programdan çekilebileceğini açıkladı.

Kim Kardashian’ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Etiketler: Kim Kardashian, Makyaj, kavga, Up, Magazin

Haberin Videosu :

Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı

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Haberler ›› Magazin ››Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı - Magazin
Yorumlar (6)
AHMET:Demekki yüzündeki makyaj değil, 3 kat atılmış dış cephe boyasıymış. .
Cevap Yaz 0 16
ZİYAA:Cevap yaz bölümü niye aktive olmuyor arkadaşlar?
Cevap Yaz 6 4
NOKTALI:Oluyor ya kardeş.
0 0
25:Sanane lan
8 7
ZİYAA:Hahahaha... Helal olsun Kourtney! Eline sağlık...
Cevap Yaz 7 2
25:Lan lavuk ziyaa her habere ne yorum yazıyorsun lan.Akıllı ol Tokatı yapıştırırım.
8 10

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