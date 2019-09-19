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Kim Kardashian'ın korumaları, annesi Kris Jenner'i hastanelik etti

Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner, Kim'in güvenlik görevlileri tarafından darp edildi. Kim Kardashian, haberi aldığı sırada canlı yayınlanan bir programda konuktu.

19.09.2019 16:22

Kim Kardashian'nın 63 yaşındaki annesi Kris Jenner, Kim'in 60 milyon dolar değerindeki yalısına arka kapıdan girmek isterken kendisini tanımayan Kim'in korumaları ile arasında arbede çıktı. Kris Jenner, arbede sırasında boynundan yaralandı.

"KORUMALARIN ANNEMİ DÖVDÜ"

Kim, Keep Up with Kardashian programının çekiminde olduğu sırada kız kardeşi Khloe, kendisini panik içinde arayarak "Korumaların annemi dövdüler. Hemen eve gelmelisin. Polis ve sağlık ekiplerini aradım"dedi.

BOYNUNDAN YARA ALDI

Sağlık görevlileri tarafından müdahalesi yapılan Kris'in boynundan yaralandığı ve acı içinde kıvrandığı görüldü.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Annesinin acı içinde inlerken gören Kim, göz yaşlarına boğuldu. Kris, hastaneye kaldırıldı.

Kim Kardashian'ın korumaları, annesi Kris Jenner'i hastanelik etti

Kim Kardashian, Magazin

YORUMLAR(11)
KİM''İN KORUMASI:Hırsız sanıp daldık.
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CONİ:Cidden takdir ediyorum bu aileyi yaptiklari herseyi paraya cevirdiler ve su an ruya gibi bir hayat suruyorlar , hakkaten aferim
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İNSAN.:ne insanlar var asgari ücret kazanmak için hayatlarını tehlikeye atıp evdeki çocuğuna eşine ekmek götürme çalışıyor. Kimiside bu kadın gibi orasını burasını açıp milyonları götürüyor. Bu adaletsiz sistem fazla yürümez. Sonu felaket ve çatışma. . .
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HASSİKOME..:THİS İS SHOW TİME. .
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KOZMONOT:Reklam için neler yapıyolar. Tipsiz soysuzlar. . .
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İLAHİİ:bu da show belli
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EROL MEHMET YILDIZ:Sahte hayatlar. Bunlar insan bile değil.
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QORJUX:yakında annanesinin kasedi çıkarsa şaşmayın bunlar reklam için herşeyi yapar.
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.:K o v u l d u n u z
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NUSRAT:Yanlışlıkla gebertseydi,ne biçim kız yetiştirmiş? Şimdiki genç kızlara kötü örnek oluyorlar.
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