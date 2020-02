Kim Kardashian, kız kardeşi Kourtney Kardashian'ı yumrukladı

ABD'de büyük bir izleyici kitlesi bulunan 'Keeping Up with the Kardashians' 18'inci bölüm tanıtımı yayınlandı.Görüntülerdeki Kim ve Kourtney'nin kavgası sosyal medyanın gündemine oturdu. Kim Kardashian kavga ettiği kız kardeşi Kourtney'i yumrukladı.

REKABET FARKLI BOYUTA TAŞINDI

18 sezondur yayınlanan programın bu sezonki ilk bölümünün çekimleri sırasında Kim ve Kourtney arasındaki kavganın görüntüleri Kris Jenner tarafından paylaşıldı. Kardeşlerin annesi Kris Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızları Kim ve Kourtney'in arasındaki rekabetin başka bir boyuta taşındığını da gözler önüne serdi.

KİM KOURTNEY'İ YUMRUKLADI

Sebebi henüz belli olmayan tartışma sırasında Kourtney, Kim'e elindeki hindistan cevizi suyu kutusunu fırlatınca Kim, Kourtney'i yumrukladı. Yediği yumruk sebebi ile yere yığılan Kourtney, yerden kalkıp Kim'e bana bağırma diye bağırdıktan sonra Kim'in üzerine yürümeye çalıştı.

GERİ KALAN GÖRÜNTÜLER PROGRAMDA PAYLAŞILACAK

Keeping Up With Kardashian bu sezon 26 Martta başlıyor. Kim ve Kourtney'in olay olan kavgasının geri kalan görüntüleri ise programda yayınlanacak.

13 YILDIR DEVAM EDİYOR

Bütün Kardashian- Jenner ailesi üyeleri, onların eşleri ya da hayat arkadaşlarının, aile dostlarının hayatlarını gözler önüne seren Keeping Up With The Kardashians adlı reality show'un ilk bölümü 2007 yılında yayınlandı. Bu kadar uzun süre yayınlanması planlanmayan program beklenenden çok ilgi gördü. Hatta ailenin bütün üyeleri bu program sayesinde hem çok büyük bir şöhrete ulaştı hem de yüksek miktarda servet kazandı.