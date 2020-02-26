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Kim Kardashian, kız kardeşi Kourtney Kardashian'ı yumrukladı

Kardashian ailesinin yer aldığı Keeping Up With The Kardashians programının çekimi sırasında Kim ve Kourtney Kardashian yumruk yumruğa kavga etti.

26.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:03

ABD'de büyük bir izleyici kitlesi bulunan 'Keeping with the Kardashians' 18'inci bölüm tanıtımı yayınlandı.Görüntülerdeki Kim ve Kourtney'nin kavgası sosyal medyanın gündemine oturdu. Kim Kardashian kavga ettiği kız kardeşi Kourtney'i yumrukladı.

REKABET FARKLI BOYUTA TAŞINDI

18 sezondur yayınlanan programın bu sezonki ilk bölümünün çekimleri sırasında Kim ve Kourtney arasındaki kavganın görüntüleri Kris Jenner tarafından paylaşıldı. Kardeşlerin annesi Kris Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızları Kim ve Kourtney'in arasındaki rekabetin başka bir boyuta taşındığını da gözler önüne serdi.

KİM KOURTNEY'İ YUMRUKLADI

Sebebi henüz belli olmayan tartışma sırasında Kourtney, Kim'e elindeki hindistan cevizi suyu kutusunu fırlatınca Kim, Kourtney'i yumrukladı. Yediği yumruk sebebi ile yere yığılan Kourtney, yerden kalkıp Kim'e bana bağırma diye bağırdıktan sonra Kim'in üzerine yürümeye çalıştı.

GERİ KALAN GÖRÜNTÜLER PROGRAMDA PAYLAŞILACAK

Keeping Up With Kardashian bu sezon 26 Martta başlıyor. Kim ve Kourtney'in olay olan kavgasının geri kalan görüntüleri ise programda yayınlanacak.

13 YILDIR DEVAM EDİYOR

Bütün Kardashian- Jenner ailesi üyeleri, onların eşleri ya da hayat arkadaşlarının, aile dostlarının hayatlarını gözler önüne seren Keeping Up With The Kardashians adlı reality show'un ilk bölümü 2007 yılında yayınlandı. Bu kadar uzun süre yayınlanması planlanmayan program beklenenden çok ilgi gördü. Hatta ailenin bütün üyeleri bu program sayesinde hem çok büyük bir şöhrete ulaştı hem de yüksek miktarda servet kazandı.

Kim Kardashian, kız kardeşi Kourtney Kardashian'ı yumrukladı

Kim Kardashian, kavga, Up, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
VAHDETTİN BAYRAM:reklam. . .
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1 0
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MÜCELLA:Fotoğraftaki soldan sağa dört numaralı bayanın bacakları ne kadar uzuuuun . . . keşke benimkilerde o kadar uzun olsaydı. . Ne olur yarepbim , duy sesimi
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3 5
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ÇAPKIN KIZ ASLI:MÜCELLA BU KONUDA SANA YARDIMCI OLABİLİRİM İSTERSEN TATLIM.
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0 0
ÇAPKIN KIZ ASLI:ÖPÜLÜP ELLENINCE UZUYOR. DENE BAK BEN KENDİMDEN BİLİYORUM. BENİMKİLERDE BU ŞEKİLDE UZADILAR.
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2 0
ÇAPKIN KIZ ASLI:KENDALL JENNER O ANNE AYNI BABA FARKLI ÜVEY KIZ KARDEŞİ VE EN ATEŞLİLERİ. GERÇEK BİR MELEKDİR AYNI ZAMANDA VİCTORİA SECRET MELEĞİ.
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2 1
YAVUZ50:cenet mahallesi sadece türkiyede olmazki, bunlarda oranın çingeneleri.
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NE:bizeneeeeeeeeeee
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13 1
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ERCAN:bir sevindik sormayın ölmüşlermi
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ERNESTO:Bu TÜRK dusmanlarinin ikide bir haberleri niye ypailiyor bu sayfada anlamak mümkün degil. . . . . . . . . . . . .
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12 3
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MURTEDX:fotoda bir tane çirkin kadın yok. ne varsa ecnebilerde var. .
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