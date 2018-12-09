Kim Kardashian, Paylaştığı Fotoğrafta Çıkardığı İç Çamaşırını ve Çorabını Unutunca Olay Yarattı

Cesur pozları ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine gelen Kim Kardashian, adından söz ettirmeye devam ediyor. ABD'li magazin yıldızı, bu kez de Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta iç çamaşırlarını halının üzerinde unutunca olay yarattı.

İÇ ÇAMAŞIRLARI VE ÇORAPLARINI YERDE UNUTTU

38 yaşındaki Kardashian, "Bu, en son Miami gezimden. Lütfen beni geri götür, burada yağmur yağıyor" notuyla bu fotoğraf yayınladı. Kim Kardashian'ın paylaşımındaki ilginç bir ayrıntı, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. ABD'li magazin yıldızının yerlere saçılmış olan iç çamaşırları ve çorapları şaşkınlık yarattı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Kardashian'ın bu pozu 2,3 milyon beğeni ve binlerce yorum aldı.