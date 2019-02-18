18 Şubat 2019, 11:48
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Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti

Yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Kim Kardashian, dün katıldığı davette derin göğüs dekolteli bir elbise giydi.

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, cesur kıyafetleri ve pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kardashian katıldığı davette sadece göğüs uçlarını kapatan elbisesiyle kelimenin tam anlamıyla sansasyon yarattı.

GÖĞÜS DEKOLTESİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Geleneksel Hollywood Güzellik Ödülleri'ne katılan üç çocuk annesi 38 yaşındaki Kim Kardashian, kıyafetiyle herkesten rol çaldı. Kardashian'ın bu kadar çok konuşulmasının nedeni ise giydiği kıyafetin abartılı göğüs dekoltesi oldu.

YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kim'in giydiği elbisesinin göğüs bölgesini sadece siyah bantlar tutuyordu. The Keeping Up with the Kardashians'ın yıldızı, 1998 Thierry Mugler tasarımı olan elbiseyi şeffaf stilettolarla tamamlamıştı. Elbisenin dar eteği yüzünden yürümekte ve merdiven çıkmakta zorlanan Kardashian'a, geceden ödülle ayrılan Chris Appleton eşlik etti. Saç tasarımcısı Appleton ve Kardashian geceden birlikte ayrıldı.

Hollywood,Kim Kardashian


YORUMLAR (77)
ZUHAL: Göstereceği başka bir yeri kaldı mi?
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CANO: çok güzelsin cano. gözlerim kamardı
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LÜLÜ: İĞRENÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
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ÇAĞATAY: vayyy maşallaahhhhhh... elbise darı çok güzelllmişş...
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