Kim Kardashian tepkilerin ardından 'Kimono' markasından vazgeçti

Amerikalı reality şov yıldızı Kim Kardashian West, yeni korse markasına verdiği ismin tepki toplamasının ardından, isim değişikliğine gideceğini duyurdu.

Kim Kardashian West'in "Kimono Intimates" markası, 15. yüzyıla dayanan geleneksel giysilerine saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle Japonya 'da tepki çekmişti.

Yeni korselerin adından hoşlanmayan birçok kişi Twitter 'da görüşlerini #KimOhNo (Kim Hayır Olamaz) etiketiyle paylaşmıştı.

Kim Kardashian ise geçen hafta markaya içerisinde 'Kim' geçtiği için bu ismin verildiğini ve ismin değiştirilmeyeceğini söylemişti.

Pazartesi günü ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Her zaman dinliyorum, öğreniyorum ve gelişiyorum" diyerek, korselerini yeni bir marka adı altında piyasaya süreceğini açıkladı.

Kardashian açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Girişimci ve kendi kendimin patronu olmak hayatımda şükrettiğim en ödüllendirici mücadelelerden biri oldu. Onca yıldan sonra bunu benim için mümkün kılan hayranlarım ve kamuoyuyla doğrudan iletişim kurabilmemdi. Her zaman dinliyorum, öğreniyorum ve gelişiyorum - bu yüzden insanların bana farklı bakış açılarıyla ve güçlü duygularla dönmelerinden memnuniyet duyuyorum.

"Korselerimin ismini açıkladığımda, en iyi duygularımla bunu yaptım. Markalarım ve ürünlerimin özünde, kapsayıcılık ve çeşitlilik var ve iyice düşündükten sonra korse markamı yeni bir isim altında piyasaya süreceğim. Yakında yeniden görüşmek üzere. Anlayışınız ve desteğiniz için her zaman müteşekkirim."

Londra 'daki Victoria & Albert Müzesi'ne göre, "Kimono Japonya'da 16. yüzyıldan itibaren tüm sosyal sınıflar ve cinsiyetler için birincil kıyafet haline geldi ve halen Japon kültürünün sembolü."

BBC'ye konuşan Japonya'nın Niiza kentindeki Jumonji Kadın Üniversitesi'nden Prof. Sheila Cliff ise "Kimononun bir zarafeti var. Vücut hatlarını ortaya çıkarmak için değil çıkarmaması için giyiliyor" diye konuşmuştu.

"Ben bir sütyen markası çıkarsam ve adına da Sari (Hintli kadınların geleneksel giysisi) desem bazı insanlar rahatsız olur. Aşırı derecede saygısızlık etmiş olurum. Kimono Japon kimliğinin bir ifadesidir ve Kardashian'a ait bir sözcük değildir."