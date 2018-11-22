Kim Kardashian ve Kanye West, Yangında Evini Kaybeden İtfaiye Erine 100 Bin Dolar Bağışladı

Ünlü komedyen Ellen programında şov yılıdızı Kim Kardashian'ı ağırladı. Her bölümü ülke gündeme damga vuran Ellen Show, bu kez duygusal bir ana sahne oldu.

EVİNİ KAYBEDEN İTFAİYECİYE 100 BİN DOLAR BAĞIŞLADI

Kim Kardashian ve Kanye West, Güney Kaliforniya'daki Woolsey yangında evlerini kaybeden itfaiyeci Michael Williams ve karısı Lisa ile tanıştı. Kim, Kanye West, Yeezy ve Adidas adına, evlerini yeniden inşa etmeye yardım etmek için çiftine 100 bin dolar bağışta bulundu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Evlerini kaybeden çiftten Lisa programda yaşadıkları korkunç anı anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

SÜRPRİZ YAPTI

Ünlü komedyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu itfaiye eri, başka evleri kurtarmaya çalışırken kendi evini kaybetti. Kim Kardashian, kendisine inanılmaz bir sürpriz yaptı." notunu düştü.