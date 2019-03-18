Kim Manifesto Diyorsa Katilin İş Birlikçisidir"

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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısına ilişkin, "Manifesto dedikleri o katliam beyannamesinde, İstanbul'un Hristiyanlar tarafından tekrar alınacağını, bütün minarelerin yıkılacağını, başta Ayasofya'nın minarelerinin yıkılacağını yazmış. Senin atalarının gücü yetmedi, Haçlıların gücü yetmedi, Çanakkale'ye gelenlerin gücü yetmedi. Hadi gel de yık bakalım, görelim seni." dedi.Malkoç, Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, bugünün önemli bir gün olduğunu, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünü olduğunu söyledi.Türk milletinin önemli bir millet olduğunu ifade eden Malkoç, "Tarihimizde zaferlerle dolu çok anlamlı günler var. Bunlardan biri de 18 Mart'tır. 18 Mart Çanakkale Zaferi, tarihin şahit olduğu en büyük savaşlardan biridir." dedi.Malkoç, 40 yıldır terör örgütü PKK'ya karşı mücadele verildiğini anlatarak, "Kolay değil, 40 yıl. PKK terör örgütü, 3 çapulcunun bir araya gelerek kurduğu örgüt değildir sadece. Tıpkı bizi Çanakkale'de yıkmaya çalışıp da boylarının ölçüsünü alanlar var ya onların, istihbarat örgütlerinin silahla, parayla, bilgiyle destekledikleri bir örgüt. PKK terör örgütü, Kürtlerin hakkını da müdafaa ediyor değil. Sadece Türkiye'yi yıkmak, Türkiye'ye zarar vermek için kurulan bir örgüttür. Tıpkı FETÖ terör örgütü gibi... Ama çok şükür, bu asil millet, hepsine de gerekeni yaptı." diye konuştu."Yüreğimiz dağlandı"Malkoç, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısının basit bir terör saldırısı olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Yeni Zelanda'da, cuma namazı saatinde bir katil, cani, terörist, namaz kılan insanları şehit etti. Yüreğimiz burkuldu, yüreğimiz dağlandı. Olaya bakıyorsunuz, öyle sunuyorlar ki bir cani çıkmış, bilgisayar oyunlarından etkilenmiş, Müslümanları katletmiş... Bir de diyorlar ki 74 sayfalık manifesto yayınladı. Yerin dibine girsin o manifesto. Manifesto değil, katillerin beyannamesi o. Kim ona manifesto diyorsa o katilin işbirlikçisidir. Maalesef ülkemizde de bazı gafiller, televizyon programcıları ya da haber yapıcıları bunu söylüyor. Basit bir terör saldırısı değil ki..."Dünyada İslam düşmanlığının yayılmasının istendiğine dikkati çeken Malkoç, "Manifesto dedikleri o katliam beyannamesinde, İstanbul'un Hristiyanlar tarafından tekrar alınacağını, bütün minarelerin yıkılacağını, başta Ayasofya'nın minarelerinin yıkılacağını yazmış. Senin atalarının gücü yetmedi, Haçlıların gücü yetmedi, Çanakkale'ye gelenlerin gücü yetmedi. Hadi gel de yık bakalım, görelim seni. Bu milletin asil evlatları var, asil evlatları. Kolay mı bu iş? Bu katillerin arkasında örgütler var. Öyle bir kişi çıkacak, silahın üzerine bizim de bilmediğimiz beyannameler yazacak, Cumhurbaşkanımızı katliam için hedefe koyacak, öyle kendiliğinden olacak iş değil bu." değerlendirmesinde bulundu.Malkoç, dünyada en hızlı yayılan dinin İslamiyet olduğunu, bununla iftihar ettiklerini sözlerine ekledi.