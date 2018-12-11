11 Aralık 2018, 07:39
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Kim Milyoner Olmak İster'de Görme Engelli Yarışmacı İçin Kronometre Durduruldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir ilk yaşanarak doğuştan yüzde 10 görme engelli yarışmacı için soru tekrar edilirken 45 saniyelik kronometre durduruldu.

ATV'de ekrana gelen, Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir ilk yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan doğuştan yüzde 10 görme engelli yarışmacı için soru tekrar edilirken kronometre durduruldu. Bu uygulama izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

KRONOMETRE DURDURULDU

Kim Milyoner Olmak İster'de doğuştan yüzde 10 görme engelli olan yarışmacı için soru tekrar edilirken kronometre durduruldu.

İLK SORUDA JOKER HAKKINI KULLANDI

Yarışmacı ilk soruda seyirci jokerini kullanınca ilginç anlar yaşandı.Yarışmada Murat Yıldırım'ın yönelttiği soru şöyleydi: içine peynir, kıyma patates benzeri malzemeler konularak yufkadan hazırlanan yağda veya sacda kızartılan hamur işi nedir?

A- GÖZLEME

B- BEYRAN

C- KISIR

D- FAVA

DOĞRU CEVABI VERDİ

Yarışmacı bu soruda önce gözleme yanıtını vermek istedi ama sonra şüpheye düştü. Seyirci jokerini kullanmak istedi. Seyircilerin de 'Gözleme' seçeneğini onaylamasıyla doğru yanıtı vermeyi başardı.

Murat Yıldırım
11 Aralık 2018 Salı 07:39



YORUMLAR (12)
BAŞ TACIMIZDIR SAĞLIĞIMIZ.: ben %90 engelli bir bireyim. bu caanım ülkemde engellilere ne yardımlar yapılıyor , bi bilseniz. iyi ki ... NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.
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SİNAN SİNAN: Yarışmayı izlemedim ama yüzde 10 görme kıstı olan birine engelli demek bence hiç doğru değil. Şirin görünmek için gündeme getirilmiş bir olay . Normal davran saydınız daha iyi olurdu .
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JÜL SEZAR: haluk levent ıle ortak haraket edersen daha cok ınsanı mutlu edersın.
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YALAN: Haber yanlış arkadaşlar.Gerçeği evet önce doğru cevabı verdi ama süpheye düştü sonrasında joker kullanmak istedi fakat Murat Bey olaya müdahale ederek soruyu birkez daha okudu ve jokersiz bildi.
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