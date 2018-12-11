Kim Milyoner Olmak İster'de Görme Engelli Yarışmacı İçin Kronometre Durduruldu

ATV'de ekrana gelen, Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir ilk yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan doğuştan yüzde 10 görme engelli yarışmacı için soru tekrar edilirken kronometre durduruldu. Bu uygulama izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
KRONOMETRE DURDURULDU
Kim Milyoner Olmak İster'de doğuştan yüzde 10 görme engelli olan yarışmacı için soru tekrar edilirken kronometre durduruldu.
İLK SORUDA JOKER HAKKINI KULLANDI
Yarışmacı ilk soruda seyirci jokerini kullanınca ilginç anlar yaşandı.Yarışmada Murat Yıldırım'ın yönelttiği soru şöyleydi: içine peynir, kıyma patates benzeri malzemeler konularak yufkadan hazırlanan yağda veya sacda kızartılan hamur işi nedir?
A- GÖZLEME
B- BEYRAN
C- KISIR
D- FAVA
DOĞRU CEVABI VERDİ
Yarışmacı bu soruda önce gözleme yanıtını vermek istedi ama sonra şüpheye düştü. Seyirci jokerini kullanmak istedi. Seyircilerin de 'Gözleme' seçeneğini onaylamasıyla doğru yanıtı vermeyi başardı.
Murat Yıldırım
11 Aralık 2018 Salı 07:39