Kim Milyoner Olmak İster'de Görme Engelli Yarışmacı İçin Kronometre Durduruldu

ATV'de ekrana gelen, Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir ilk yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan doğuştan yüzde 10 görme engelli yarışmacı için soru tekrar edilirken kronometre durduruldu. Bu uygulama izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

KRONOMETRE DURDURULDU

Kim Milyoner Olmak İster'de doğuştan yüzde 10 görme engelli olan yarışmacı için soru tekrar edilirken kronometre durduruldu.

İLK SORUDA JOKER HAKKINI KULLANDI

Yarışmacı ilk soruda seyirci jokerini kullanınca ilginç anlar yaşandı.Yarışmada Murat Yıldırım'ın yönelttiği soru şöyleydi: içine peynir, kıyma patates benzeri malzemeler konularak yufkadan hazırlanan yağda veya sacda kızartılan hamur işi nedir?

A- GÖZLEME

B- BEYRAN

C- KISIR

D- FAVA

DOĞRU CEVABI VERDİ

Yarışmacı bu soruda önce gözleme yanıtını vermek istedi ama sonra şüpheye düştü. Seyirci jokerini kullanmak istedi. Seyircilerin de 'Gözleme' seçeneğini onaylamasıyla doğru yanıtı vermeyi başardı.