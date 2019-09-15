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Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu sürprizi! 250 bin TL'lik teklif götürüldü

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından yeni projesi nedeniyle ayrılan Murat Yıldırım'ın yerine Kenan İmirzalıoğlu'na teklif götürüldü.

15.09.2019 15:40

ATV'nin en çok izlenen yarışma programlarından olan Kim Milyoner Olmak İster'den, yeni projesi Ramo'da yer alacağını söyleyen Murat Yıldırım programdan ayrılmıştı. Fenomen yarışmanın sunucu koltuğunu kimin oturacağı merak edilirken ortaya sürpriz bir isim atıldı.

OYUNCULUĞA DEVAM ETMEK İSTEDİ

Uzun süredir 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışma programının sunuculuğunu yapan Murat Yıldırım, oyunculuğa devam etmek istediğini söyleyerek görevini bırakmıştı.

250 BİN TL'LİK TEKLİF

Posta'dan İpek Şafak'ın haberine göre, Yıldırım'ın yerine Kenan İmirzalıoğlu'na teklif götürüldüğünü öğrenildi. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan İmirzalıoğlu, bölüm başı 250 bin TL teklif edilen programa sıcak bakıyormuş.

45 yaşındaki İmirzalıoğlu son olarak Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisiyle ekranlarda boy göstermişti.

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu sürprizi! 250 bin TL'lik teklif götürüldü

Kenan İmirzalıoğlu, Murat Yıldırım, Magazin

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DİŞÇİ:250 bin haftalık vay anasını
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