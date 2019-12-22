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Kim Milyoner Olmak İster'de kendinden emin yarışmacı ikinci soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümüne ikinci soruda elenen Kaan isimli yarışmacı damga vurdu. İlk soruda kendinden oldukça emin görünen yarışmacı ikinci soruda "Nanik" ve "Pışık" hareketlerini karıştırınca elendi.

22.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:23

Murat Yıldırım'ın koltuğunu Kenan İmirzalıoğlu'na bıraktığı fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster,ekran başındakiler tarafından severek izleniyor.Programda sorulan sorular kadar yarışmaya katılanlar da büyük ilgi görüyor. Yayınlanan son bölüme ikinci soruda elenen Kaan isimli yarışmacı sosyal medyada da çok konuşulan isimlerden oldu.

İKİNCİ SORUDA ELENDİ

İmirzalıoğlu'nun "Genellikle çocuklar arasında şaka amaçlı, başparmağı burna değdirip öteki parmakları açarak ve sallayarak yapılan hareketin adı nedir?" sorusuna 'Pışık' cevabı verince yarışmadan elendi.

İMİRZALIOĞLU HATIRLATTI

Cevaptan sonra yakışıklı oyuncu genç yarışmacıya tebessüm ederek doğru hareketin ne olduğunu hatırlattı. Kaan isimli yarışmacı çok heyecanlı olduğunu söz konusu hareketleri birbirine karıştırdığını söyledi.

ANSIZIN KELİMESİ 125 BİN TL'DEN ETTİ

Programın bir diğer yarışmacısı Aziz Bey 125.000 TL değerindeki "Hangisi ansızın" anlamına gelen bir kelime değildir? sorusuna yanıt verdi. Uzun süre sorunun üzerinde düşünen Aziz Bey yanlı cevabı verince 125 bin TL değerindeki ödülü kaybetti. Kenan İmirzalıoğlu ise yarışmacıya "Sayenizde 1255 bin TL'yi görük yorumunu yaptı.

Kim Milyoner Olmak İster'de kendinden emin yarışmacı ikinci soruda elendi

Kenan İmirzalıoğlu, Bora Füzesi, Magazin


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