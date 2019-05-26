Kim Milyoner Olmak İster'de Taumata Tepesi Sorusu Murat Yıldırım'ı Terletti

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine sosyal medyanın gündemi olmayı başardı.

Sevilen yarışmada Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir? sorusu ekran başındakiler dahil herkesi şaşkına çevirdi. Murat Yıldırım, soruyu telaffuz ederken yaşadığı zor anlar yaşadı.

SORUNUN YANLIŞ YAZILDIĞINI DÜŞÜNDÜLER

Yarışmada Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi'nin nerede olduğu soruldu. Ekran başındaki herkes sorunun yanlış yazıldığını düşündü.

HERKES TARAFINDAN MERAK EDİLDİ

Yarışmacıya sorulan 30 bin değerindeki "Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi" nerededir? sorusu herkes tarafından merak konusu oldu.

ÇİFT CEVAP JOKER HAKKINI KULLANDI

Sosyal medya kullanıcıları da konuyla ilgili birçok tweet attarken yarışmacı doğru cevabı bulmak için çift cevap joker hakkını kullandı. Joker hakkını kullanan yarışmacı doğru cevap olarak B şıkkı : Yeni Zelanda'yı vererek 30 bin TL'nin sahibi oldu.