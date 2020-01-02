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Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı cevabı herkesi güldürdü

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı'nın kayıpları bulmasıyla ilgili esprili bir soru soruldu. Programda Müge Anlı detayını gören İmirzalıoğlu bile gülmekten kendini alamadı.

02.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:20

Yıllardır ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı akşamı özel yayınlanan bölümüyle ekrana geldi. Programda en dikkat çeken an ise bir sorunun cevabında yer alan Müge Anlı detayı oldu.

"MÜGE ANLI'DA ARARKEN MİLYONER'DE"

Yarışmacı Pınar hanıma "Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birdenbire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" sorusu soruldu. Sorunun şıkları ise şu şekildeydi:

A) Okyanusta ararken çölde

B) Kutupta ararken Ekvator'da

C) Gökte ararken yerde

D) Müge Anlı'da ararken Milyoner'de...

STÜDYODAKİ HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Sorunun şıklarını okuyan Kenan İmirzalıoğlu ise Müge Anlı detayını görünce gülümsedi. İmirzalıoğlu'nun tepkisi stüdyodaki herkesi de güldürmeyi başardı.

Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı cevabı herkesi güldürdü

Kenan İmirzalıoğlu, Müge Anlı, Magazin


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