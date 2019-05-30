Kim Milyoner Olmak İster'e 88 yaşındaki Neriman teyze damga vurdu

Geçtiğimiz hafta 'Tumata Tepesi' sorusuyla çok konuşulan Kim Milyoner Olmak İster, yarışmaya katılan 88 yaşındaki Neriman Gökdemir'in katılmasıyla yeniden gündeme geldi.

"ÖLMEDEN ÖNCE O KOLTUĞA OTURMAK İSTİYORUM"

Atv'nin çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e Neriman Gökdemir adlı yarışmacı damga vurdu. 88 yaşındaki Neriman Gökdemir, "Ölmeden önce o koltuğa oturmak istiyorum. Kazanıp kaybedeceğim paranın hiçbir önemi yok. Yeter ki o stüdyonun havasını soluyayım" diyerek, sunucu Murat Yıldırım'ın karşısına oturdu.

JOKER HAKKINI KULLANMADAN YARIŞMADAN AYRILMAK İSTEDİ

Yarışmacı Gökdemir, programın ortasında joker hakkı varkenyarışmadan ayrılmak istedi. Sunucu Murat YıldırımGökdemir'in koltuğundan kalkmasına izin vermeyip joker hakkının olduğunu belirtti.

"BU PARA BANA ÖLENE KADAR YETER"

Neriman Gökdemir, yarışmanın sonunda 30 bin liralık ödüle ulaştı. Stüdyoyu terk ederken söyledikleri ise yarışmaya damga vurdu. Gökdemir, "Bir tek emekli maaşım var. Hayatımda hiç bu kadar param olmadı. Bu para bana ölene kadar yeter." diye konuştu.