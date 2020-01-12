Haberler » Magazin » Kim Milyoner Olmak İster'e katılan konuşma engeli olan Ümmü Gülsüm Genç, başarısıyla Twitter'da trend oldu - Magazin

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan konuşma engeli olan Ümmü Gülsüm Genç, başarısıyla Twitter'da trend oldu

4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu konuşamayan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, Kim Milyoner Olmak İster'e katılarak soruları elindeki yazı tahtasıyla cevapladı. 125 bin TL ödül kazanan Gülsüm, hayat enerjisi ve başarısıyla Twitter'da gündem oldu.

12.01.2020 07:40 | Son Güncelleme: 12.01.2020 07:53

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen ve sunuculuğunu oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünden bir ilk yaşandı. Konuşma yetisini kaybeden bir yarışmacı için format değiştirildi ve sorular yazı tahtası üzerinden cevaplandı. Hayata karşı duruşuyla ekran başındakileri kendine hayran bırakan Ümmü Gülsüm, 'da da trendlerden listesine ismini yazdırdı.

SORULARIN CEVAPLARINI TAHTAYA YAZARAK VERDİ

Yarışmaya Artvin'den katılan ve Çevre Müühendisi olan 4 yaşındaki geçirdiği havale sonrası konuşamayan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm , soruların çoğunu bilerek 125 bin TL'lik ödül kazandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sorduğu soruları elindeki tahtaya yazarak cevaplayan Genç, başarısıyla Twitter'da alkış topladı.

BAŞARISI TWITTER'I SALLADI

Ümmü Gülsüm Genç'in başarısını izleyen sosyal medya kullanıcıları, attığı tweetlerle Genç'i trend listesinde üst sıralara taşıdı. Twitter kullanıcıları, Ümmü Gülsüm için "Gülüşü tüm Türkiye'ye umut oldu", "Ruhunun güzelliği yüzüne vurmuş" ve "Azmi hepimize örnek olmalı" gibi yorumlar yaptı.

İşte Ümmü Gülsüm Genç için yapılan bazı yorumlar...

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Ümmü Gülsüm Genç yarışmaya damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan konuşma engeli olan Ümmü Gülsüm Genç, başarısıyla Twitter'da trend oldu

Ümmü Gülsüm, Twitter, Genç, Magazin


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

08:34  Tehlike uzakta değil, yanı başımızda; acil eylem planları yapmamız gerek - Magazin
08:34  Hava almak mı? Ziyade olsun, aldım da geldim! - Magazin
08:34  Mutfağı öğretmek isteyen çok da sonuç ne? - Magazin
08:34  Dilan Çiçek Deniz ile oyuncu Metin Akdülger aşk yaşıyor - Magazin
08:22  İlk kitabını çıkaran Mustafa Sandal, eski eşine övgüler yağdırdı - Magazin
07:40  Kim Milyoner Olmak İster'e katılan konuşma engeli olan Ümmü Gülsüm Genç, başarısıyla Twitter'da trend oldu - Magazin
23:23  Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Ümmü Gülsüm Genç yarışmaya damga vurdu - Magazin
22:43  FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kadın, erken final yapıyor - Magazin
21:17  İngiliz şarkıcı Rita Ora, ayna karşısında çıplak poz verdi - Magazin
12.01.2020 08:40:27