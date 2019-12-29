Kim Milyoner Olmak İster'e Sabri Sarıoğlu tepkisi!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster 855. bölümüyle dün yayınlandı. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada ise 'Ballon d'Or töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir?'' sorusu damga vurdu. Yarışmacı, seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Seyircilerin yüzde 12'si Sabri Sarıoğlu'nu işaretledi.

SEYİRCİLERİN ÇOĞU YANLIŞ ŞIKKI İŞARETLEDİ

Yarışmacı seyircilerin aksine B şıkkı Lionel Messi şıkkını işaretledi. Doğru cevabın B şıkkı Lionel Messi'nin olduğu soru sosyal medyada da oldukça ses getirdi.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya kullanıcıları espri de olsa Sabri Sarıoğlu'na saygısızlık olduğunu dile getirerek programı eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte soruya gelen tepkilerin bazıları;