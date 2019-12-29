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Kim Milyoner Olmak İster'e Sabri Sarıoğlu tepkisi!

Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümüne futbolcu Sabri Sarığolu'nun içinde bulunduğu soru damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları soruya tepki gösterdi.

29.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:29

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster 855. bölümüyle dün yayınlandı. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada ise 'Ballon d'Or töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir?'' sorusu damga vurdu. Yarışmacı, seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Seyircilerin yüzde 12'si Sabri Sarıoğlu'nu işaretledi.

SEYİRCİLERİN ÇOĞU YANLIŞ ŞIKKI İŞARETLEDİ

Yarışmacı seyircilerin aksine B şıkkı Lionel Messi şıkkını işaretledi. Doğru cevabın B şıkkı Lionel Messi'nin olduğu soru sosyal medyada da oldukça ses getirdi.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya kullanıcıları espri de olsa Sabri Sarıoğlu'na saygısızlık olduğunu dile getirerek programı eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte soruya gelen tepkilerin bazıları;

Kim Milyoner Olmak İster'e Sabri Sarıoğlu tepkisi!

Sabri Sarıoğlu, Magazin, Spor


HABER YORUMLARI (6)
ANONİM: Benci bu biraz algıyla alakalı bir durum. En iyi yazısının altında Sabri Sarıoğlu nun adını görülünce bunun hakeret olduğunu düşünmek bence başka bir saygısızlıktır. Sabri Sarıoğlu nu nasıl görmek istiyorsunuz da bunu hakaret olarak görüyorsunuz biraz da işin bu tarafından bakmak lazım. .
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ANLAMADIM BEA: yav sen ne demek istedin
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FENERLİHALİT: niye kiziyorsunuzki ??? normal soru . . . iyiya iste dünyanin en iyileriyle bir anda anilmak siz neyin pesindesiniz anlayamadikki
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VATANDAŞ: Ulan ne alaka be o zaman neymara Ronaldo ya da ayıp ettiler bunun burası yarışma kardeşim ne var yani bunda
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SAKALLI: Sabri Sarıoğlu ile birebir görüşme yapıp, gönlü alınmalıdır. Biçimsiz oldu...
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CONİ: sabrinin esi cok guzel
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