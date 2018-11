Kim Milyoner Olmak İster'in 788. Son Bölümüne Damga Vuran Soru

26 Kasım 2018, Pazartesi akşamı 788. bölümüyle ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bir soru gecenin en merak edilen sorusu oldu ve geceye damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'in 26 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan 788. bölümü yine izleyiciyi ekrana bağlamayı başardı. İngiliz Kaili Kidner ve İsveçli eşi Lars-Eric More Türkiye'de hangisini başlatmıştı? sorusu internette en çok arananlar arasına girdi. İngiliz Kaili Kidner ve İsveçli eşi Lars-Eric More Türkiye'de hangisini başlatmıştı? sorusunun cevabı ise B şıkkı Kapodakya'da balon turu oldu.

İngiliz Kaili Kidner ve İsveçli eşi Lars-Eric More Türkiye'de hangisini başlatmıştı?

A- Bodrumda tüplü dalış

B- Kapodakya'da balon turu

C- Uludağ'da kayak sporu

D- Çeşme'de rüzgar sörfü