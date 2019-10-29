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Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Arda Ayten eleştirilere cevap verdi: Gençlerde ciddi bilgi eksikliği var

Kim Milyoner Olmak İster'e katılarak 1 milyon TL'lik soruyu bilen Arda Ayten, son verdiği röportajda kendisine inanmayanlar için "Başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorlar. Gençlerde ciddi bir bilgi isteği var." dedi.

29.10.2019 11:13

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Olmak İster programına katılan Arda Ayten, 1 milyonluk soruya doğru cevap vererek büyük ödülün sahibi oldu. Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Ayten, kendisini eleştirenlere cevap verdi.

"BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Takvim'e konuşan Arda Ayten, kendisine idol olarak İlber Ortaylı ve Nobel ödüllü profesör Aziz Sancar'ı gördüğünü söyledi. Ayten, kendisine inanmayanlar için de "Bizi sürekli eleştirenler, inanmayanlar var. Başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorlar. Türk gençliği kendine inanırsa her şeyi yapar. Gençlerde ciddi bir bilgi isteği var. Gelenekleri dışlamıyor, kültürümüze sahip çıkıyorlar. Ancak bir rehbere ihtiyaçları var." dedi.

1 MİLYON TL'LİK SORUYA DOĞRU CEVABI VERDİ

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonun ilk bölümünü bir milyonluk soruyla açmıştı. Bir milyonluk soruda Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı on kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nda Vatan, Kan, Toprak ve Yurt kelimenden hangisinin diğerlerinden daha az sayıda geçtiği sorulmuştu. "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusunu yöneltilen Arda Ayten'in bir milyonluk soruyu bilip bilmediği merak konusu olmuştu. Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı ve Arda Ayten, 12.soruya doğru cevap vererek bir milyon değerindeki ödülünün sahibi olmuştu.

Kenan İmirzalıoğlu, genç yarışmacıyı sarılarak tebrik etmişti. Arda Ayten, ödülünü Kenan İmirzalıoğlu'nun elinden almıştı.

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Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Arda Ayten eleştirilere cevap verdi: Gençlerde ciddi bilgi eksikliği var

Aziz Sancar, Arda Ayten, Magazin, Güncel


YORUMLAR (8)
YAVV HE HE:Hadi herşeyi geçtim 18 19 yaşında bi genç 1 milyon kazanip hindu inekleri kadar sakın kalıyorsa o zaman bu arkadaşın 100 milyonu vardı...bir de 1 milyonluk soru sorsam size birak on kıta parmakla saymayı önünde yazılı metni okuyamazsın.. 1 milyon haa boru mu..sakinliğe bak yaa..yerde 10 tl bulmuş sanki..
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ANIL:ANCA KOYUNLAR KANAR SİZE SEZON FİNALİNİ 1 MİLYONLUK SORU İLE VEDA EDECEKSİN TESADÜFE BAK ÇOCUĞUN HAREKETLERİ MİMİKLERİ SENARYO OLDUGUNU ÇOK BELLİ ETTİ ASLINDA SEZON BAŞLANGICI YENİ SUNUCU VS.
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1 1
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KOMEDİ TÜRKİYE:BUDA YERLİ EİNSTEİN OLDU :)
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ASLA KOYUN OLMAM:EVET BU PROGRAM VE BUNUN BiRiNCiLiĞi TAMAMEN KURGUYDU. DÖNEME UYGUN MiLLiYETCi HEZEYAN MODASI. SADECE TEZGAH YANi GÜNDEMi BELiRLEYENLER TARAFINDAN YAPILAN UYDURUK BiR SENARYO. ASIL AMAÇ UYUMAYA DEVAM EDELiM.
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GICIK:Kanalda tanığın var herhalde.
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..AAA.....:bu çoçuk hayırlı evlat vatana böyle çalışkanlar lazımgençlerin çoğu abidik gubidik işlerle uğraşıyo helal olsun sana çocuğum
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DJ BORİS BREJCHA:BİZİM MİLLET ÖYLE KOÇUM NEREDEN VURSAK DİYE BAKARLAR. . YOLUN AÇIK OLSUN.
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6 6
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ADINIZI YAZIN:helal olsun
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