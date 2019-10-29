Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Arda Ayten eleştirilere cevap verdi: Gençlerde ciddi bilgi eksikliği var

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Olmak İster programına katılan Arda Ayten, 1 milyonluk soruya doğru cevap vererek büyük ödülün sahibi oldu. Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Ayten, kendisini eleştirenlere cevap verdi.

"BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Takvim'e konuşan Arda Ayten, kendisine idol olarak İlber Ortaylı ve Nobel ödüllü profesör Aziz Sancar'ı gördüğünü söyledi. Ayten, kendisine inanmayanlar için de "Bizi sürekli eleştirenler, inanmayanlar var. Başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorlar. Türk gençliği kendine inanırsa her şeyi yapar. Gençlerde ciddi bir bilgi isteği var. Gelenekleri dışlamıyor, kültürümüze sahip çıkıyorlar. Ancak bir rehbere ihtiyaçları var." dedi.

1 MİLYON TL'LİK SORUYA DOĞRU CEVABI VERDİ

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonun ilk bölümünü bir milyonluk soruyla açmıştı. Bir milyonluk soruda Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı on kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nda Vatan, Kan, Toprak ve Yurt kelimenden hangisinin diğerlerinden daha az sayıda geçtiği sorulmuştu. "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusunu yöneltilen Arda Ayten'in bir milyonluk soruyu bilip bilmediği merak konusu olmuştu. Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı ve Arda Ayten, 12.soruya doğru cevap vererek bir milyon değerindeki ödülünün sahibi olmuştu.

Kenan İmirzalıoğlu, genç yarışmacıyı sarılarak tebrik etmişti. Arda Ayten, ödülünü Kenan İmirzalıoğlu'nun elinden almıştı.