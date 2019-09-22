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Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk görüntüleri yayınlandı

Türkiye'nin en çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in Murat Yıldırım'dan sonra koltuğuna oturan ismi Kenan İmirzalıoğlu'nun programdan ilk görüntüleri yayınlandı.

22.09.2019 11:46

Merakla beklenen ve sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yapacağı Kim Milyoner Olmak İster'den ilk görüntüler yayınlandı.

SÜRPRİZ İSİM BELLİ OLDU

Atv'nin en çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni sunucusuyla izleyicileriyle buluşuyor. Kenan Işık'ın geçirdiği talihsiz kaza sonrası sunuculuk koltuğuna Murat Yıldırım oturmuştu. Yıldırım yeni projesi Ramo'da yer alacağı için programın sunuculuğunu bıraktığını açıklamıştı. Yarışmanın kimin sunacağı merak konusu olmuşken koltuğa oturacak sürpriz isim belli oldu.

GÖREVİ KENAN İMİRZALIOĞLU DEVRALDI

İlgiyle izlenen yarışmada yeni dönemde Yıldırım'ın görevini yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu üstlenecek. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Levent'te bulunan bir AVM'de objektiflere takılmış, çıkan haberleri doğrulayarak 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli programı kendisinin sunacağını açıklamıştı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

İmirzalıoğlu'nun sunacağı Kim Milyoner Olmak İster'den ilk görüntüler ise geldi.

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk görüntüleri yayınlandı

Kenan İmirzalıoğlu, Murat Yıldırım, Atv, Magazin

YORUMLAR(2)
DİKİS ATAN SABRİ:Bir Sen eksiktin dizi piyasasinda yerlerde surunenlerin sunuculuk yapmaya kalkismalarida Son cirpinislariniz malesef burdada dikis tutturacagini sanmiyorum
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KIZGIN:Güzelim yarışma sırf reyting uğruna kimlerin eline kaldı yazık . . .
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