Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk görüntüleri yayınlandı

Merakla beklenen ve sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yapacağı Kim Milyoner Olmak İster'den ilk görüntüler yayınlandı.

SÜRPRİZ İSİM BELLİ OLDU

Atv'nin en çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni sunucusuyla izleyicileriyle buluşuyor. Kenan Işık'ın geçirdiği talihsiz kaza sonrası sunuculuk koltuğuna Murat Yıldırım oturmuştu. Yıldırım yeni projesi Ramo'da yer alacağı için programın sunuculuğunu bıraktığını açıklamıştı. Yarışmanın kimin sunacağı merak konusu olmuşken koltuğa oturacak sürpriz isim belli oldu.

GÖREVİ KENAN İMİRZALIOĞLU DEVRALDI

İlgiyle izlenen yarışmada yeni dönemde Yıldırım'ın görevini yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu üstlenecek. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Levent'te bulunan bir AVM'de objektiflere takılmış, çıkan haberleri doğrulayarak 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli programı kendisinin sunacağını açıklamıştı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

İmirzalıoğlu'nun sunacağı Kim Milyoner Olmak İster'den ilk görüntüler ise geldi.