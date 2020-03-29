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"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmacısı Uşaklı koşucu Türkiye'yi gülümsetti

Uşak'ta çiftçilik yaptığı köyde traktörlerle ve çoban köpekleriyle yarışırken keşfedilen, çok sayıda özel, resmi koşuya katılan ultra maraton sporcusu Akın Yeniceli, katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında anlattığı samimi anılarla Türkiye'yi güldürdü.

29.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 21:03
Uşak 'ta çiftçilik yaptığı köyde traktörlerle ve çoban köpekleriyle yarışırken keşfedilen, çok sayıda özel, resmi koşuya katılan ultra maraton sporcusu Akın Yeniceli, katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında anlattığı samimi anılarla Türkiye 'yi güldürdü.
Yeniceli, dün akşam katıldığı yarışma programında anlattığı hayat hikayesiyle izleyenleri tebessüm ettirdi. Programın ardından sosyal medyada da videoları paylaşılan Yeniceli'nin görüntüleri milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Yarışma sonrası kazandığı ödül ile Banaz ilçesine bağlı Corum köyüne dönen Yeniceli, koyunlarıyla ilgilenip bahçe işlerini sürdürüyor, bir yandan odun kesip diğer yandan da koşarak idmanlarına devam ediyor.
Yeniceli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün sabah erken uyanıp 25-30 kilometre koşu yaptığını, daha sonra da koyunlarıyla tarla bahçeyle ilgilendiğini anlattı.
Köyde ailesiyle yaşayan Yeniceli, kendisini araba gibi hissettiğini, köyünden çıkıp Afyonkarahisar'a kadar gidip kahvaltı yapıp döndüğünü dile getirdi.
Katıldığı ulusal ve uluslararası birçok maratonda 100'ün üzerinde madalyası bulunduğunu ifade eden Yeniceli, yarışma sonrasında vatandaşlardan olumlu tepkiler aldığını kaydetti.
Yeniceli şöyle konuştu:
"Böyle bir günde benim içinde güzel oldu. İnsanlardan çok güzel mesajlar geldi, bu beni çok mutlu etti. En azından insanların bu zamanda morale ihtiyacı vardı. Çok güzel mesajlar geldi. 'Gerçekten o kadar samimi anlattın ki koronavirüse ilaç gibi geldin.' dediler. Koronavirüsü inşallah yeneceğiz.
Aslında yarışmada daha büyük bir ödül kazansam koyun ve kuzu alacaktım. Az bir ödül aldım ama olsun bir gün nasip olur inşallah."
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’Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmacısı Uşaklı koşucu Türkiye’yi gülümsetti

Kaynak: AA

Etiketler: Akın Yeniceli, Türkiye, Uşak, Güncel

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"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmacısı Uşaklı koşucu Türkiye'yi gülümsetti

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