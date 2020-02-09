Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının, cevap veremediği soru büyük tepkiye sebep oldu

Kim Milyoner Olmak İster programının dün akşam yayınlanan bölümünde bir izleyicinin joker kullanarak cevapladığı soru sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. "Bugünden sonra gelecek ilk gün, anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır?" sorusuna cevap veremeyen yarışmacı, seyirci joker hakkını kullanınca tüm izleyenler şaşkına döndü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Genç kadın yaptığı bu hareketle izleyicileri şaşkına çevirirken, milyonlarca kişi tarafından izlenen yarışmada yaşanan bu olaya sosyal medyadan tepki yağdı.

JOKER HAKKINI KULLANDI

Genç kadın soruya cevap veremeyince, seyirciye sorma joker hakkını kullandı. Ve seyircilerin yüzde 90'ı "Yarın" cevabını verdi.

DOĞRU CEVAPLADI

Joker hakkını kullanan genç kadın, seyircinin verdiği cevaba güvenerek "Yarın" seçeneğini seçti ve soruyu doğru cevaplamış oldu.