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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti sorusu

Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programına Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti sorusu damga vurdu. Yarışmacı, "Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'e yakın maçta hangi sonuç hiç olmamıştır?" sorusuna doğru cevap vererek 30 bin lira ödüle yükseldi.

13.01.2020 22:53 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:00

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Galatasaray- rekabeti sorusu izleyenleri meraklandırdı. Kenan İmirzalioğlu'nun sunduğu programda bir yarışmacıya, "Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'e yakın maçta hangi sonuç hiç olmamıştır?" sorusu soruldu.

FENERBAHÇE RAKİBİNİ 7-0 YENEMEDİ

Şıkların, "6-0'lık Galatasaray galibiyeti", "6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti", "7-0'lık Galatasaray galibiyeti" ve "7-0'lık Fenerbahçe galibiyeti" olduğu soruda "7-0'lık Fenerbahçe galibiyeti" cevabını veren yarışmacı, 30 bin lira ödüle yükseldi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti sorusu

Kenan İmirzalıoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (20)
SAKSI:Ali Koç parayı basıp tarihi de değiştirir ahaha
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DEMEDİ DEME İBRAHİM:Algı operasyonu bunlar yine fener üzerine onanan bir tiyatro var evetpapazin çayırında oynanan bir Maç kale direkleri yerine iki tane taş konularak kale yapılmış da oynanmiş. . . . . . . . .
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1 3
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HEDAO KİTAP:Birader maç oynanmış mı OYNANMIŞ şartlar eşit mi EŞİT Cimbom 7-0 yendi mi YENDİ o zaman bırakın bahaneler üretmeyi.6-0 lık fenerin galibiyeti de 50 yol sonra anlamsız mı olacak geçmişte kaldı diye.
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2 1
XMAN:ama sampiyonluklara gelince selcuklu dönemine kadar gidiyorsunuz :))) ezik bahce sikebahce komedi bahce. . . ali kocla oldu masonbahce
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2 1
BUNDAN SONRA BÖYLE:6saray 7bahçe 8taş
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4 1
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SAKSI:Ali koça izletin bu programı..zuhahaha
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HAKO7:bu maçları sayan kişiler fenerin 28 şampiyonluğu yok diyor, bu maçları sayıyorsan o zaman 28 şampiyonlukta geçerli diyeceksin
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BABANIZ CİMBOMBOM:Tamam o maçlar sayılmasın ama sonuçta o maçlar oynandı ve size 7-0 ve 6-0 koduk.geçmiş olsun 7bahçeliler
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HAKO7:bu maçlar sayılıyorsa o zaman 28 şampiyonlukta sayılacak demektir
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GEL DE....:Hako bugün 1 nisan değil.Şakanın da sırası değil
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5 2
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