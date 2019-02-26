Kim Vietnam'a Ulaştı, Trump Yolda

Kaynak: İHA

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, 28 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği Vietnam'a ulaştı.Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un 60 saatlik tren yolculuğunun ardından Vietnam'ın Dong Dang kasabasına ulaştı. Vietnamlı yetkililerce karşılanan Kim Jong-un, geldiği özel trenden ayrılarak kortejle başkent Hanoi'ye doğru yola çıktı. Kim'in gün içinde Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phı Trong ile bir araya geleceği açıklandı.ABD Başkanı Donald Trump ve Kim Jong-un 27 ve 28 Şubat'ta bir araya gelecek. Çarşamba günü baş başa görüşecek liderler birlikte akşam yemeği yiyecek. Perşembe günü de tekrar görüşecek liderler, iki gün boyunca Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasının tamamlanmasını görüşecek. - HANOİ