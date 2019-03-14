Kimder'den O Öğrenciye Ödül

Kaynak: İHA

Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) Başkanı Ahmet Yurtlu, 10 yaşındaki imam hatip ortaokul öğrencisi Ebrar Dağ'ın, parkta oyun oynarken bulduğu 200 TL'yi polis ekiplerine teslim edip örnek davranış sergilemesini ödüllendirdi.Kayseri'de Yaman Dede İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ebrar Dağ, oyun oynadığı parkta arkadaşlarıyla beraber 200 TL buldu. Parkta paranın sahibini arayan Dağ, bulamayınca okuluna dönerek durumu okul müdürüne anlattı. Okula gelen polislere parayı teslim eden ortaokul öğrencisi Ebrar Dağ, yaptığı hareket ile yaşıtlarına da örnek oldu.Ebrar'ı okulunda ziyaret eden KİMDER Başkanı Ahmet Yurtlu, hem Ebrar ile hem de ailesiyle yakından ilgilendi. Yaman Dede Ortaokulu Müdürü Seyfullah Tengizler'den de Ebrar'ın eğitimi hakkında bilgiler alan Yurtlu, genç öğrenciye örnek davranışından dolayı küçük altın hediye etti.Ahmet Yurtlu, burada yaptığı açıklamada, "Günümüzde hep kötü haberlerin yayıldığı, liselerimizin uyuşturucuyla, sigarayla anıldığı günlerde Ebrar kardeşimizin örnek bir davranış sergilediğini duyduk. Bizde bu olaya duyarsız kalmayalım ve kendisiyle temasa geçerek çam sakızı çoban armağanı bir hediye vermek istedik. Hediyeden ziyade yaptığı hareketin ne kadar onur ve gurur verici olduğunu göstermek için buraya geldik. Ebrar'ın yaptığı hareketin maddi bir boyutu olamaz. Bu yaşta yapılan en güzel hareketlerden birini yaptı. İyilikte kötülükte bulaşıcıdır. Biz iyi şeyleri bulaştırmalıyız ki, yaptığımız iyi hamlelerle bu güzel kardeşlerimizin yaptığı davranışların çoğalması ve bulaşıcı olanın bunun olması bizim için çok kıymetlidir. Bir imam hatipli olarak zaten başka bir şey düşünülemezdi. İşin doğal akışı da budur. O kadar net ki, şeytan bile kendisine vesvese verememiş. Ebrar'a, annesine ve babasına teşekkür ediyorum. Hiç kimse kendi kendine bu hale gelmiyor. Annesi ve babası çok kıymetli emek vermişler" şeklinde konuştu.10 yaşındaki Ebrar Dağ da, "Çok sevinçliyim. Çok teşekkür ederim. Bu davranış vazifemdi. Yapmam gereken şey zaten buydu. Ödül almamada gerek yoktu ama çok teşekkür ederim" dedi.Yaman Dede İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Seyfullah Tengizler ise, "Bende öğrencimi kutluyorum. Bunları verebilmek milli ve manevi değerler itibariyle bizim vazifemizdir. Böyle öğrencileri yetiştirdiğimiz için iftihar ediyoruz. Anne ve babasını kutluyoruz. Gelecek bizimle beraberdir. Böyle nesillerin yetişmesini ümit ediyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ