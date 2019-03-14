Kimi Göreve Getireceğimizi Millet Olarak Gayet İyi Biliyoruz"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Biz neyi seçeceğimizi, kimi göreve getireceğimizi millet olarak gayet iyi biliyoruz. Ölçüyoruz, biçiyoruz ve bize en yakın, sorunlarımızı çözecek, bize hizmet edecek bir yöneticiyi seçeceğiz." dedi.Torun, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Çorum Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, parti binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin bir yerel seçim arifesinde bulunduğunu hatırlatan Torun, "Artık o haldeyiz ki sanki cumhurbaşkanı, parlamento seçimi yapacağız. Bu seçimi amacının dışında göstermeye çalışıyorlar. Bu doğru değil. Biz neyi seçeceğimizi, kimi göreve getireceğimizi millet olarak gayet iyi biliyoruz. Ölçüyoruz, biçiyoruz ve bize en yakın, sorunlarımızı çözecek, bize hizmet edecek bir yöneticiyi seçeceğiz." diye konuştu.Türkiye'de beka sorunu varmış gibi gösterilmeye çalışıldığını ileri süren Torun, "31 Mart'ta Türk milleti bir karar verecek ve 5 yıl kendisine hizmet verecek yöneticiyi seçecek. Yani bu seçimde muhtar, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyesi ve bir belediye başkanı seçeceğiz. Şu anda olayı öyle bir sürece taşıdılar ki bir yerel seçim değil, sanki Türkiye'nin geleceğiyle ilgili beka sorunu varmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu doğru değil. Biz bir yerel seçim yapacağız. Bizi yönetecek, gencimize, yaşlımıza, çocuğumuza, kadınımıza, gencimize bir hizmet sunacak bir yönetici seçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu."Çıkış yolunun formülü bizde"Türkiye'deki sorunların farkında olduklarını, bu sorunlarının çözümünün CHP'de olduğunu anlatan Torun, şöyle devam etti:"Buradan çıkış var. Bu yaşananlar bizim kaderimiz değil. Çıkış yolunun formülü bizde. Dersimize de iyi çalıştık. Aylardır bu konuyla ilgili ulusal ve uluslararası ölçekte birçok bilim adamıyla çalıştık. Farklı siyasi görüşlere de sahip olabiliriz. Bu bizim zenginliğimiz. Bu bizim demokrasimizi güçlendiriyor ancak maalesef kendisiyle aynı düşünmeyen insanları kategorize ederek sanki illegal yapıymış gibi göstermek bir Cumhurbaşkanına yakışmıyor. Hele de kendisiyle aynı düşüncelerde olmayan insanları bu ülkeden kovmak hiç yakışmıyor."Torun, Türk milletinin kendisine en uygun belediye başkan adayını seçeceğinden emin olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:"Türk milleti düşünecek, taşınacak, kendisine kimin hizmet edebileceğine bakacak. Herkesin karnesine bakacak, 'Acaba CHP'li belediyeler ne yapmış, AK Parti'li belediyeler ne yapmış?' ya da 'Diğer partili belediyeler neler yapmış?' CHP'li belediyelerin olduğu yerde huzur, özgürlük, saygı, sevgi ve kardeşlik var. Bizim en büyük projemiz bu ülkede birlikte yaşama iradesi, bir arada ve huzurlu olma gayreti. En büyük projemiz üreten ve aile ekonomisine katkı sunan belediye anlayışı. Bizim yönetim anlayışımız herkesi kucaklayan, şeffaf, hesap verebilen, topladığı her kuruşun hesabını yapan ve halkına hesap veren belediyecilik anlayışı. Hiç kimseyi, oy verenle vermeyeni ayırt etmeden kucaklayan bir anlayış bizim belediyecilik anlayışımız."