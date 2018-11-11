Kimi Köprüde Kahvaltı Yaptı, Kimi İse Tulum Çalarak Horon Tepti

11 Kasım 2018 Pazar 12:20



11 Kasım 2018 Pazar 12:20

Kimi köprüde kahvaltı yaptı, kimi ise tulum çalarak horon teptiVodafone maratonunda renkli görüntüler oluştuMaratona ikiz bebekleri ile katılan anne, ilgi odağı olduİSTANBUL - Vodafone 40. İstanbul Maratonu halk koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Kimi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kahvaltı yaparken, kimi de tulum çalarak halay çekti. Maratona ikiz bebekleri ile katılan bir anne ise ilgi odağı oldu. Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Vodafone Maratonu renkli görüntülere sahne oldu. Bebek arabasında bulunan ikiz çocukları ile birlikte katılan Tuğba isimli anne, ilgi odağı oldu. Asya ve Aziz isimli ikiz çocuklarıyla maratona katılan Tuğba isimli anne, "Çok güzel gidiyor. Sağlık için koşuyoruz. Herkesi de takip ediyoruz. Tüm halkımız gelsin. Biz her yıl katıldığımız için onlar doğmadan öncede katılıyorduk o yüzden alışığız. Sağlık için koşalım" diye konuştu.Maratona ilk defa katıldığını söyleyen 65 yaşındaki Nuran Bilgin isimli kadın ise azmi ile kendine hayran bıraktı. Yürüyüşün güzel gittiğini söyleyen 65 yaşındaki Nuran Bilgin, "Baya bir koştum,sonuna kadar gideceğim. ilk defa geliyorum. Merak ettim" dedi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçen elleri Türk Bayraklı maraton koşucuları köprü üzerinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.Köprüde kahvaltı keyfiMaratona katılan bir grup 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kahvaltı yaparken, 20 öğrencinin yaptığı tulum şov ise vatandaşları kendine hayran bıraktı. Tulum sesine kendini kaptıran bazı vatandaşlarda köprüde horon çekti. 'Kale' isimli köpeği ile birlikte katılan Pınar Şen,"İlk defa katılıyoruz" dedi.Köprü üstünde kahvaltı yapan bir grup vatandaş da,"Herkes gidiyor biz bekliyoruz. Kahvaltıda bugün simit,peynir, poğaça vardı. Poğaçayı dağıttık bir az önce. Bizde unutulmaz bir an yaşamak için böyle bir şey yaptık" ifadelerini kullandı.Kahvaltı yapan vatandaşlardan Sahra Şen ise," Dünyanın en iyi restoranlarına bunu hiç bir zaman bulamazsınız. Çok güzel oluyor. Sırf bunun için sabah 6.50'da kalkıp geldik buraya" şeklinde konuştu."15 Temmuz Köprüsü'nü nefesimizle üfleyerek geçiyoruz"Moraton koşusunda tulum çalan öğrencileri ile katılan öğretmen Mustafa Gökay Ferah, "Bu değerli spor yarışına bizde renk katmak ve birlikteliğimiz beraberliğimiz i vurgulamak için buradayız. 15 Temmuz Köprüsü'nü yürüyerek, nefesimizle üfleyerek geçiyoruz.