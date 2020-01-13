Kimia Alizadeh kimdir? İran'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu Kimia Alizadeh kimdir? Kimia Alizadeh biyografi!

21 yaşındaki Kimia Alizadeh, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ülkeyi terk ettiğini bildirdi. İran 'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu olan Kimia Alizadeh, Alizadeh İran hükümetinin kazandığı madalyaları siyasi çıkarları için kullandığını söyleyerek ülkeyi terk etti. Peki Kimia Alizadeh kimdir? İran'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu Kimia Alizadeh kimdir? İşte Kimia Alizadeh biyografisi'

KİMİA ALİZADEH KİMDİR?

Kimia Alizadeh Doğum Tarihi: 10 Temmuz 1998

Kimia Alizadeh Kaç Yaşında: 21 yıl yaşında

Kimia Alizadeh Nereli: Kerec, İran

Kimia Alizadeh Boy: 1,85 m

Kimia Alizadeh Kilo: 57 kg

Kimia Alizadeh Eğitim: Kharazmi University

Kimia Alizadeh Dövüş Sanatı: Taekwondo

Kimia Alizadeh

KİMİA ALİZADEH BİYOGRAFİ

Kimia, Karaj'da doğdu. Ailesi İran Azerisi'dir.Kimia Alizadeh Zonouzi İranlı bir Taekwondo sporcusur. İranlı Tekvando sporcusu. Alizadeh, İsveçli atlet Nikita Glasnovic'i yenerek Rio de Janeiro'daki 2016 Yaz Olimpiyatları'nda tekvando 57 kg ağırlık sınıfında bronz madalya kazandı. Bu onu Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazanan ilk İranlı kadın yaptı.Ayrıca Nanjing 2014 Gençlik Olimpiyatları'nda kadınların 63 kg sınıfında altın madalya kazandı. Ayrıca 2017 Dünya Tekvando Şampiyonasında gümüş madalya kazandı .