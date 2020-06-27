Kimisi kimliğini unuttu, kimisi son anda yetişti

Karabük'te, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Kimisi kimliğini unuttu, kimisi son anda yetişti
27.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:46
Karabük'te, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Sınava girecekleri Karabük Üniversitesine (KBÜ) gelen öğrenciler, güvenlik görevlileri tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları, kimlik ve sınav belgesinin yanlarında olması konusunda uyarıldı. Sınava gireceği salonları uzakta olanlar ring araçlarıyla taşınırken, araçlar her seferden sonra dezenfekte edildi.

Kimliklerini yanlarına almayan bazı öğrenciler, kimliklerini yanına almak için geri dönmek zorunda kaldı. Sınava son anda gelen öğrenciler koşarak sınava yetişmeye çalışırken, ring araçlarıyla sınava girecekleri salona yetiştirildi.

Öte yandan korona virüs tedavisi gören ve sınava girecek olan öğrencilerde ambulanslarla sınava gireceklere okullara görevliler tarafından getirildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Güncel, Haber

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