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Kimisi zincir takarak, kimisi ise araçların üzerine insanları çıkararak yollarda ilerliyor

Karabük'te sabah saatlerini etkisini gösteren şiddetini giderek arttıran kar yağışı sonrası Karabük Zonguldak Karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

08.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:38Kimisi zincir takarak, kimisi ise araçların üzerine insanları çıkararak yollarda ilerliyor
'te sabah saatlerini etkisini gösteren şiddetini giderek arttıran kar yağışı sonrası Karabük Karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Karabük - Zonguldak karayolunda etkili olan kar yağışı sonrası bazı araçlar kaza yaptı, bazı araçlar ise yollarına zincir takarak devam etmeye çalışırken, zincir bulunmayan ve rampalardan çıkamayan araçlar ise vatandaşların yardımı ile çıkmaya çalıştı.

saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Karabük - Zonguldak ile Karabük - Gerede karayolu ve karadeniz bağlantı yollarında sürücüler zor anlar yaşadı. Yenice ve Zonguldak istikametine seyir halinde olan bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, zincir takarak yollarına devam etti. Bazı sürücüler ise yanlarında zincir bulamayınca araçlarına üzerine çıkan insanların yardımı ile rampalardan çıkmaya çalıştı.

Zaman zaman heyelanlarında yaşandığı yolda bazı araçlar yoldan çıkarak kara saplandı, bazı araçlar ise kaza yaptı.

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan D-100 karayolu Kemikli rampalarında da kar yağışı etkili olurken, karayolları ekipleri yolun açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - KARABÜK

Zonguldak, Karabük, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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