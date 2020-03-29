Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kimler seyahat izni alacak?

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olan, son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların yolculuklarının izne tabi olduğunu bildirdi.

29.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:02
Kimler seyahat izni alacak?
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olan, son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların yolculuklarının izne tabi olduğunu bildirdi.

Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada 28 Mart 2020 tarihi itibariyle uçak ve otobüs ile şehirlerarası yolculukların sınırlandırıldığını hatırlatarak, "Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olan, son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların yolculukları izne tabi olup şehirlerarası otobüs ile yolculuk yapmak isteyenler Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ve Kozan ilçelerimizin otogarlarında bulunan Seyahat İzin Kurullarına müracaat edecekler; uçak ile yolculuk yapmak isteyenler ise havaalanlarında bu amaçla oluşturulan Seyahat İzin Başvuru Masaları, Alo 199 Çağrı Merkezi ve İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi üzerinden seyahat izin belgesi alabileceklerdir" dedi.

Vali Demirtaş, ayrıca çocukları korumak maksadıyla marketlere ve pazar yerlerine alınmasının yasaklandığını belirterek, "Siz değerli hemşehrilerimin kurallara riayet edeceğine yürekten inanıyorum. Küresel boyuttaki bu salgına karşı risk almamanın en iyi yolu evde kalmak" ifadesini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kimler seyahat izni alacak? - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ankara’da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı Haberler
Ankara'da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı
Haberler bu kez iyi! Kovid-19’a yakalanan İlknur hemşire virüsü yendi Haberler
Haberler bu kez iyi! Kovid-19'a yakalanan İlknur hemşire virüsü yendi
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız Haberler
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız
’Virüsün pik yapması an meselesi’ diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli Haberler
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Japonya’da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi Haberler
Japonya'da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti Haberler
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti
İstanbul Valiliği’nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın Haberler
İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın

Son Dakika Güncel Haberleri

14:50: Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki Türklere videolu "Evde kal" çağrısı - Haber 14:50: Çocuklardan Michael Jackson uyarlamalı 'evde kal' klibi - Haber 14:50: Adliye personeli kansere yenik düştü - Haber 14:50: Terzi dükkanı sahibi evlere kitap servisine başladı - Haber 14:50: Gaziantep Valiliğinden "toplu mezar" iddialarına yalanlama - Haber 14:41: Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı - Haber 13:14: "Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli - Haber 13:02: Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi - Haber 12:40: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti - Haber 12:23: Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu - Haber 10:32: Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler - Magazin 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler