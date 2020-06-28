Kimliği arabanın ön camına sıkışan genç, saniyelerle sınava yetişti

Kimliği arabanın ön camına sıkışan genç, saniyelerle sınava yetiştiBALIKESİR'in Edremit ilçesinde kimliği otomobilin ön kısmındaki cam ile arasına sıkışan kız öğrenci, çevredeki vatandaşların yardımıyla kimliği çıkarılarak son anda sınava yetişti.

28.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 28.06.2020 18:02
Kimliği arabanın ön camına sıkışan genç, saniyelerle sınava yetişti
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kimliği otomobilin ön kısmındaki cam ile arasına sıkışan kız öğrenci, çevredeki vatandaşların yardımıyla kimliği çıkarılarak son anda sınava yetişti.
Edremit ilçesi 75. Yıl Ortaokulu'nda sınava girecek olan kız öğrenci, kimlik kartını otomobilin ön kısmına bıraktı. Genç kız, cam ile arada sıkışan kimliği bulunduğu yerden alamadı. Çevredekiler kimliği çıkarmak için seferber oldu. Okul kapılarının kapanmasına saniyeler kısa süre kala kimlik sıkıştığı yerden çıkarılarak öğrenciye teslim edildi. Kimliği alarak salona doğru koşan öğrenci, son saniyelerde sınava yetişti. O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Kimliği arabanın ön camına sıkışan genç, saniyelerle sınava yetişti

Kaynak: DHA

Etiketler: Edremit, Genç, Güncel, Haber

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