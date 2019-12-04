Haberler » Dünya » Kimliği belirsiz şahıs, küçük çocuğu çöp konteynerine attı - Haberler

Kimliği belirsiz şahıs, küçük çocuğu çöp konteynerine attı

Yetişkin bir şahsın küçük bir çocuğu çöp konteynerine attığı video sosyal medyada büyük tepki topladı. İran'da çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'böyle şaka olmaz olsun' başlığıyla yayınlanan videonun ardından harekete geçen Elbruz Valiliği şahısların polis tarafından yakalandığını duyurdu.

04.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:49Kimliği belirsiz şahıs, küçük çocuğu çöp konteynerine attı

'da kimliği belirsiz şahsın küçük bir çocuğu çöp konteynerinin içine atması olayı büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medyada 'yok böyle şaka, böyle şaka olmaz olsun' başlıklarıyla gündeme gelen görüntülerinde şahsın küçük bir çocuğun arkasından yanaşarak çöp çocuğu konteynerine attığı görülüyor. Videoyu çeken şahsın ise kahkahalarla güldüğü duyuluyor. Küçük çocuğun ise konteynerin içine düştükten sonra şaşkın şaşkın etrafa baktığı gözleniyor.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada gündeme gelen ve çok büyük tepki toplayan videonun ardından harekete geçen İran Elbruz Valiliği tarafından yapılan açıklamada şahısların polis tarafından yakalandığı ifade edildi.


Polis, İran, Dünya

Dünya

Son Dakika Haberleri

12:59 Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece'sine mozaikli yorum - Haberler
12:58 Pakistanlı 629 kadın ve kız çocuğu Çin'e 'gelin' olarak satıldı - Haberler
12:58 BM, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük yardım çağrısında bulundu: 29 milyar dolara ihtiyaç var - Haberler
12:58 CHP'den "kadın cinayetleri"ne ilişkin açıklama - Haberler
12:54 Siverek'te engelliler 3 Aralık'ı halayla kutladı - Haberler
10:45 Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı - Haberler
09:52 18 aylık çocuklarına çiğ gıda yedirmeyen anne-baba, bebeğin ölümüne sebep oldu - Haberler
09:25 Hazırladığı kahvaltıyı beğenmeyen emekli boksör, annesini rehin aldı - Haberler
09:15 Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı - Haberler
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar - Haberler
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
10:11 150 yıllık hayal olan Filyos Projesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 13:05:02