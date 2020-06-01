Kimliği kamera görüntüsünden belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kimliği kamera görüntüsünden belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandıGAZİANTEP'te, okul kantininden hırsızlık yapan ve kimliği güvenlik kamerası görüntüsünden belirlenerek, yakalanan E.B., mahkemece tutuklandı.

01.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:13
Kimliği kamera görüntüsünden belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
GAZİANTEP'te, okul kantininden hırsızlık yapan ve kimliği güvenlik kamerası görüntüsünden belirlenerek, yakalanan E.B., mahkemece tutuklandı.
Eydibaba Mahallesi'ndeki ilkokulun kantinini işleten kişiler, televizyon ve çeşitli malzemelerin çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Kantindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, pencereden içeri giren ve hırsızlık yapan kişinin, çok sayıda suç kaydı bulunan E.B. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen baskınla yakalanan E.B. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.B., 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. Kimliği kamera görüntüsünden belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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