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Kimlik çıkarırken yakalanan kadın terörist: Benden mayo giymemi istediler (2) - Yeniden

MAKYAJ EĞİTİMİ ALMIŞAdana'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Suriyeli kadın bombacı Miray H.'nin kendisini kamufle edebilmesi için örgüt tarafından makyaj eğitimi verildiği de ortaya çıktı.

27.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:07Kimlik çıkarırken yakalanan kadın terörist: Benden mayo giymemi istediler (2) - Yeniden

MAKYAJ EĞİTİMİ ALMIŞ

Adana'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Suriyeli kadın bombacı Miray H.'nin kendisini kamufle edebilmesi için örgüt tarafından makyaj eğitimi verildiği de ortaya çıktı. Terörist Miray H.'nin birlikte fotoğraflar çekildiği bir kişiyle de sevgili görünümü vererek, şüphe çekmemeye çalıştığı belirtildi. Fotoğraflarda yer alan 30 yaşlarındaki kişinin Suriye'deki çatışma bölgelerinde PKK/YPG terör örgütü adına saldırılara katıldığı bildirildi.



Makyaj, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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