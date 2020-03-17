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Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 18 Mart 2020 tarihinden itibaren zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarının randevusuz olarak alınmayacağını bildirdi.

17.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:22
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil Koronavirüs salgını sonrasında İçişleri Bakanlığında alınan tedbirler doğrultusunda, Kovid-19 (Korona) virüs ile etkin mücadele sağlanabilmesi amacıyla, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin ortak kullanım alanlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edildiğini, randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresinin 8 dakikadan 30 dakikaya çıkarıldığını duyurdu.

RANDEVUSUZ ALINMAYACAK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ayrıca, 18 Mart 2020 tarihinden itibaren zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarının randevusuz olarak alınmayacağı bildirildi.

BAŞVURU SAYISI DÜŞTÜ

Öte yandan, randevu süresinde yapılan düzenleme sonucunda tüm Türkiye'deki günlük ortalama 120 bin olan başvuru sayısının 40 bine düştüğü de belirtildi.

Kaynak: İHA

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