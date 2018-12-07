Kimlik Kontrolünde Yakalandı

MANİSA'da jandarmanın yaptığı kimlik kontrolünde, hakkında 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hamdi Şengül (22), yakalanıp, gözaltına sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yunusemre
İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı Üçpınar
Karakol Komutanlığı ekipleri, dün sabah şüpheli kişilere yönelik Gülbahçe Mahallesi'nde çalışma başlattı. Yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan Hamdi Şengül'ün de kimlik bilgileri kontrol edildi. 2016 yılında Akhisar
ilçesinde karıştığı bir kavga
nedeniyle, hakkında 'kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan Şengül gözaltına alınıp, Üçpınar Jandarma Karakolu'na götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şengül, tutuklandı.
- Manisa
Yunusemre,Üçpınar,Jandarma,Manisa
07 Aralık 2018 Cuma 13:47