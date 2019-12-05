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Kimlikleri güvenlik kamerasından saptanan iki televizyon hırsızı tutuklandı

Eyüpsultan'da kimlikleri apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen iki televizyon hırsızı tutuklandı.

05.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:22
Eyüpsultan'da kimlikleri apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen iki televizyon hırsızı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 30 Ekim'de Çırçır Mahallesinde iki hırsız, girdikleri R.S'nin evindeki televizyonu çaldı.
Ev sahibi R.S'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızların kimliğini tespit etti.
, şüphelilerin adresine düzenlediği baskında Ömer P. ve Mahsun K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan Mahsun K'nin hakkında 6 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu da ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin apartmana girdikleri ve ellerinde televizyonla çıktıkları anlar dikkat çekti.
Kimlikleri güvenlik kamerasından saptanan iki televizyon hırsızı tutuklandı

Polis, Güncel

Kaynak: AA


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