Kimse aracına almak istemeyince İlçe Milli Eğitim Müdürü sınava yetiştirdi

İlçeye 50 kilo metre uzaklığında Haksever köyünde yaşayan öğrenci Revin Turan'nın (18) babası Abdurahman Turan'a 7 gün önce korona teşhisi konuldu.

27.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:18
İlçeye 50 kilo metre uzaklığında Haksever köyünde yaşayan öğrenci Revin Turan'nın (18) babası Abdurahman Turan'a 7 gün önce korona teşhisi konuldu.
Baba Turan, 7 gün Muş devlet hastanesinde yattıktan ve tedavisinin geri kalanını evinde geçirmesi için köyüne gönderildi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) girecek olan ve Babasıyla teması bulunan Öğrenci Revin Turanın, sınava yerine 110 kilometre uzaklıktaki okuluna köydekiler "bizede hastalık bulaşır" diyerek kimse aracına almak istemedi.
Durumdan haberdar olan Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın süne Turan'ı sınava yetiştirmek için harekete geçti. Sabah 4'te Turan'nın köyüne araçla hareket eden Müdür Süne önlem amaçlı koruyucuyu kıyafetlerini giyerek Turanı' evinden aldı.
Sınava gireceği Muş Alparslan Üniversitesine 6 saatlik yolculuğun ardından yetiştirdi.
AA muhabirine açıklamada bulunun Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın süne, dün gece köy muhtarı tarafından Kovid 19 temaslı bir öğrencinin olduğunu b u nedenle kimse aracına almak istemediği için öğrencinin mağdur olacağı bilgisini geldiğini öğrendiklerini söyledi.
Durumdan haber alır almaz sabah erken kendisinin öğrenciyi köyünden alacağı söylediklerini aktaran Süne şöyle devam etti, :
"Bizde akşamdan hazırlıklarımızı yapıp sabah 5 te yola yola çıktık. Çocuğumuzun babası COVID 19 hastası. Kendisi de temaslı olduğu için Köylü çocuğumuzu üniversite sınavına getirmek için araçlarına bindirmekten çekinmişler. Aile karantina altında olduğu için kendi araçları ile de gelememişler. Sabah saat dörtte yola çıktık ve saat 9 gibi çocuğumuzu sınava getirip yetiştirdik. Onun heyecanını onun mutluluğunu yaşadık. Çocuğumuzun mahsun kalmamasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Bugün sınava giren bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah emeklerini boşa çıkarmasın." Dedi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giren Revin Turan ise Yedi gün önce babasının COVID-19 hastalığına yakalandığını söyledi.
Kendisinin de COVID-19 hasta temaslısı olduğu için köylüler " Bize bulaşır diye kimse kendisini araçlarına almak istemediklerini aktaran Turan, "Varto Milli Eğitim Müdürü beni köyümden alıp sınav yerine götürdü. Dört yıllık emeğimin göz ardı edilmediği için hepsine teşekkür ederim. Hedefim diş hekimliği olduğu için hedefime ulaşmak istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum." Dedi. Kimse aracına almak istemeyince İlçe Milli Eğitim Müdürü sınava yetiştirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Varto, Sabah, Muş, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında 4 alternatif var Politika
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
ATV’de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Medya
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu 3. Sayfa
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti Ekonomi
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi Ekonomi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Sürücü belgesi ile YKS’ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı 3. Sayfa
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Haberler››Güncel››Kimse aracına almak istemeyince İlçe Milli Eğitim Müdürü sınava yetiştirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:17: İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı - Haber 13:17: Son dakika haberi | Kapıyı kırıp girdikleri dükkandaki elektronik eşyalara dokunmayıp, köpeği çaldılar - Haber 13:17: Kayseri'de 3 katlı apartman karantinaya alındı - Haber 13:17: Son dakika haberi | Gaziantep'te bin 912 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası - Haber 13:17: Muğla'da park halindeki otomobilde çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı - Haber 12:12: İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi - Haberler 11:58: ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı - Haberler 11:19: Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu - Magazin 10:37: Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni - Haber 09:28: Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber