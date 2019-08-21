Kimse Bilmez 10. son bölüm izle - Kimse Bilmez 11. yeni bölüm fragmanı yayında!

Atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez 10. son bölümü dün akşam şok bir finalle sona erdi. Ali ile Sevda'nın aynı evde kalmaları üzerine mahalle ayaklanmıştır. Ali Hoca'ya "Sevda senin evde ne sıfatla kalıyor, hiç sana yakışıyor mu?" şeklinde sözlerle yüklenirler. Bu sırada Sevda "Ben Ali'nin karısıyım, evlendik biz" diyerek herkesi şok eder. Olayı izleyen Uygar'ı da şok eder. Kimse Bilmez 10. son bölüm tamamını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. İşte Kimse Bilmez 11. yeni bölüm fragmanı...

KİMSE BİLMEZ 10. SON BÖLÜM İZLE

KİMSE BİLMEZ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanında Sevda ile Ali arasındaki konuşmalar dikkat çekiyor. Gelinliği giymiş olan Sevda, Ali'ye "Senin sorunun sevmek değil cesaret" der. Ali ise bu sözlere "Evet sevmek cesaret ister" şeklinde karşılık veriyor.

KİMSE BİLMEZ 10. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Sevda ve Ali güvenlik nedeniyle aynı evde kalmaya devam ederken yakınlaşmaları gittikçe artar. Öte yandan Pilot'un Takacı ile olan kavgası Ali'yi de tehlikeye atar. Pilot, Duygu'yla yakınlaşmaya çalışırken hiç beklemediği bir anda pusuya düşer. Ali bir yandan her şeyin arkasındaki ismi bulmaya çalışırken, öte yandan Sevda'nın kıskançlıklarıyla baş etmek zorundadır. Uygar'ın ise Ali ve Sevda'yı ayırmak için başka bir planı vardır. Ancak bu plan hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır.