Kimse Bilmez 12. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kimse Bilmez 11. son bölüm izle

Keremcem ile Özgü Kaya'nın başrollerde olduğu Kimse Bilmez dizisinin 11. bölümü Salı akşamı ATV ekranlarındaydı. Sevda ile Ali'nin evlendiği bölümde Pilot ile Ali'yi de yeni tehlikeler bekler. Kimse Bilmez son bölümde neler yaşandı? Kimse Bilmez 12. bölüm fragmanı ve son bölüm…

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜM İZLE…

KİMSE BİLMEZ 12. BÖLÜM FRAGMANI

Meral kızı Duygu'yu Pilot ile birlikte olmaya ikna etmeye çalışsa da Duygu'nun kafasında bir şeyler oturmamıştır. Öte yandan Pilot Duygu'ya açılmak üzereyken, Duygu'nun açıklamak istediği bir konu vardır. Ali ise Uygar'ın evine gider ve Sevda'yı duştan çıkarken görür. İki tarafta büyük şaşkınlık içerisinde kalır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda'nın söylediği yalan herkeste şok etkisi yaratmıştır. Ali ve Sevda artık evli olarak aynı evde yaşamak zorundadır. Aynı evdeki çiftin yakınlaşmaları da uzun sürmez. Üstelik mahalleli Sevda ve Ali için yeni bir sürpriz hazırlamaktadır. Hayal kırıklığı yaşayan Duygu'yu teselli etmek Pilot'a düşer. Duygu tam Pilot'a bir şans verecekken hiç beklenmedik bir şeyle karşılaşır. Öte yandan Ali, kardeşiyle ilgili bir şey bulmak ümidiyle Takacı'nın peşine düşer. Takacı'nın ise Ali ve Pilot için çok özel bir planı vardır.