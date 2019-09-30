Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez 15. son bölüm izle

Kimse Bilmez 15. son bölümü dün akşam izleyicisi ile buluştu. Ardından Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Sevda, Uygar'ın şantajı karşısında Ali'nin onu alıkoyduğunu söylemek zorunda kalır. Bu yüzden Ali hapise girer. Diğer yandan Pilot, bulduğu mektup yüzünden Duygu ile kavga eder. Duygu'nun Ali Hoca'yı sevdiğini sanmaktadır. Bu sırada Ali'ye zehirli çay ile öldürmek isterler. Arkasında ise Pilot'un ismi vardır.

KİMSE BİLMEZ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kimse Bilmez yeni bölümde Pilot ile Duygu, Ali Hoca'yı babasına durumu anlatmak için aracı olmasını istiyorlar. Diğer yandan ise Ali'nin eski eşi Özlem, Sevda ile tanışıyor. Sonrasında ise mahalleye gelmesi Ali'yi şaşırtıyor. Kimse Bilmez son bölüm tamamını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ 15. SON BÖLÜMÜ

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uygar'ın planı gerçekleşir. Ali hapse düşer, Sevda, Uygar'ın yanında kalır. Ali hapishanede beklenmedik bir düşman edinir. Sevda, Ali'nin evinde sürpriz bir şey bulur. Pilot'sa, Duygu'nun çok önceleri Ali'ye yazdığı mektubu bulmuştur. Pilot ve Duygu arasındaki ipler kopma noktasına gelir. Öte yandan İlhan ve Meral de Pilot'un gerçek mesleğini öğrenmiştir.

UYGAR, ALİ İLE PİLOT'UN ARASINI BOZUYOR!

Kimse Bilmez son bölümde Sevda'nın suçlamayı geri alması ile dışarı çıkan Ali, ilk olarak bunun hesabını sormak ister. Duygu'ya Pilot'un yerini sorarken aralarında geçenleri öğrenir. Ali ile Pilot kavga ederler. Fakat sonrasında bu olayların arkasında Uygar'ın olduğunu öğrenir.

SEVDA'NIN SÖZLERİ UYGAR'I KURTARDI!

Ali, Uygar'dan hesap sormak için evine gider. Silahını doğrultan Ali ile Uygar arasına Sevda girer. Ve "Ben Uygar'ı seviyorum artık bunu kabul et" der. Ali ise bunun karşılığında "Bu pisliği öldürmek seni ödüllendirmek olur. Senin hakettiğin bu. Onla yaşa!" diyerek karşılık verir.

TUĞÇE ORTALIĞI KARIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR

Pilot ile Duygu'nun arasını düzelir. Birlikte yemeğe çıkan ikili, ilişkilerini ilerletmek için Duygu'nun anne ve babası ile görüştürmeye karar verir. Bu sırada Tuğçe, Duygu'nun babası İlhan'a Pilot'un mafya olduğunu söyler. Bu durum karşısında İlhan, Pilot'a karşı çıkar.

ALİ KARDEŞİNİ BULDU MU?

Final sahnesinde Ali'ye olası kardeşi olabilecek kişilerin fotoğrafları gösteriliyor. Ali, gördüğü kişilerin olabileceğinden ya daha büyük ya da küçük olduğunu söylüyor. Bu sırada son fotoğraf ise Ali için tam bir şok etkisi yapıyor. Acaba Pilot, Ali'nin kardeşi olabilir mi?