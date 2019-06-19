Kimse Bilmez 3. yeni bölüm fragmanı ve Kimse Bilmez 2. son bölüm izle

Atv'nin yeni dizisi Kimse Bilmez 2. son bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. Son bölüm devamında Kimse Bilmez 3. yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Özgü Kaya ile Keremcem'in başrolünde oynadığı Kimse Bilmez son bölümde Ali, Sevda yüzünden yaralanmış ve Tuğrul Baba'nın evine saklanırlar. Finalde ise Ali'yi büyük bir süpriz beklemektedir. Sevda'yı evine bırakan Ali, babasını görünce ne yapacağını, ne diyeceğini şaşırır.

Kimse Bilmez son bölümde Ali'nin Sevda'nın babası karşısında ne yapacağı, gördüklerini anlatıp anlatmayacağı merak ediliyor. Kimse Bilmez 3. yeni bölüm fragmanında ise Ali ile Sevda, yağmurlu havada yürürken takılıp yere düşüyor ve göz göze geliyorlar. Dizinin 2. bölümü tamamını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Kimse Bilmez 2. son bölüm izle

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ali, Sevda'yı Uygar'ın elinden kurtarırken yaralanır. Sevda'yla birlikte Ali'nin yurttan hocası olan Tuğrul Baba'nın evine sığınırlar ancak Pilot ve Uygar peşlerindedir. Üstelik Uygar, Ali'nin yaralı olduğunu bilmektedir ve bunu fırsata çevirmeye kararlıdır. Uygar, Ali'yi bulmak için Hüdaverdi'yi konuşturmaya karar verir. Ancak hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır.

Pilot'un Duygu'ya aşkı ilerlerken Duygu, Sevda'yı Ali'nin yanından ayırma telaşındadır. Bu amaçla yaptığı hamle Ali'yi büyük bir tehlikeye sürükler. Ali, Pilot ve Uygar'la yeniden karşı karşıya gelip tövbesini bozmanın eşiğine gelir. Öte yandan, Ali'nin, Sevda'yı evine bırakması kimsenin bilmediği büyük sırrın kapılarını aralayacaktır.