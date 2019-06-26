Kimse Bilmez 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez son bölüm izle

Kimse Bilmez dizisi son bölümüyle Salı akşamı ekranlara geldi. Sevda, Ali'ye yakın olmak için çabalarken onları bekleyen kötü sonlu bir plan her şeyi altüst edecektir. Kimse Bilmez dizisinin 3. bölümünde neler oldu? 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kimse Bilmez dizisi hakkında merak edilenler…

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMÜ VE FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali, Sevda'nın evinden ayrılırken Köksal'la ilgili kafası karışmıştır. Köksal, Ali'yle yaşadığı karşılaşma sonucu derinden sarsılır ve sırrının öğrenildiği kuşkusuyla derin bir korkuya kapılır. Sevda, Ali'yle birlikte zaman geçirmek için bahaneler üretirken yaklaşan tehlikeden habersizdir. Uygar ve Amca korkunç bir plan hazırlamaktadır. Bu plan hem Ali'nin ölmesini sağlayacak, hem de Sevda'yı Ali'den nefret ettirecektir. Olan bitenin tam olarak farkında olmasa da Pilot da bu planın parçasıdır. Ali ise başına geleceklerden habersiz Sevda'nın borcunu ödeyerek onu Uygar'dan tamamen kurtarma çabasındadır. Sinan'ın Ali'nin mahallesinde uyuşturucu satması, planın fitilini ateşler. Ali, Uygar'ın planına engel olabilecek mi? Pilot, abisini ölüme sürükleyecek mi? Sevda, ailesiyle sınandığı bu plan karşısında ne yapacak?

4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Salı akşamları ekranlara gelen Kimse Bilmez dizisi izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Yayınlanan ilk sahnede: Hayriye, kızı Sevda'ya ''Ali hani iyi bir adamdı, ne istedi benim çocuğumdan?'' diyerek hayal kırıklığını ve acısını dile getirir. Sevda ise bilmediğini söyler. Köksal; ''Oğluna karşı oğlumu istedi.'' der. O an Sevda'nın aklında ve kalbinde fırtınalar esmeye başlar. Kimse Bilmez dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…