Kimse Bilmez'in yıldızları Burak Serdar Şanal ve Özgü Kaya ilk kez el ele görüntülendi

ATV ekranlarında yayınlanan ve düşük reyting oranları nedeniyle 27. bölümde final kararı alan Kimse Bilmez dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Burak Serdar Şanal ve Özgü Kaya, Nişantaşı 'nda bir AVM'de alışveriş yaparken ilk kez el ele görüntülendi.

"YENİ PROJELERDE OYNAMAK İSTER MİSİNİZ?"

Milliyet'in haberine göre, önceki gün City's AVM'de ilk kez görüntülenen sevgililer, mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Dizilerinin bittiğini söyleyen oyuncu çiftten Şanal, "Yeni projelerde beraber oynamak ister misiniz?" sorusuna, "Neden düşünmeyeyim, ben onunla bir hayat düşünüyorum" diyerek romantik bir yanıt verdi.

YENİ YILI PARİS'TE KARŞILADILAR

Öte yandan, yaklaşık 6 aydır aşk yaşayan Burak Serdar Şanal ve Özgü Kaya, yeni yıla aşıklar şehri Paris'te girmişlerdi. Ünlü çift, tatilden kareleri sosyal medya hesaplarından da paylaşmıştı.