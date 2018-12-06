"Kimse Bize Çalışmıyor Diyemez"

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün bugüne kadar geçen dört buçuk yıllık süre içerisinde ilçede gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan Başkan Ergün, "118 milyon liralık yatırımı Saruhanlılı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Biz hesabımızı iyi biliyor ve iyi hesap yapıyoruz. Bizi her şekilde eleştirebilirler ama çalışmıyor diyemezler. Bizler daha iyisini yapmaya da istekliyiz. Çünkü biz Saruhanlı'mızı, Manisa'mızı çok seviyoruz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Saruhanlı'ya kazandırdığı projeleri incelemek üzere ilçeye giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mahalle muhtarları ile de bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilemesi gerçekleştirilen Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen toplantı ile mahalle muhtarlarıyla buluşan Başkan Ergün'e Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Daire Başkanları, meclis üyeleri, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, İl Kadın Kolları Başkanı Hediye Özsoy, Saruhanlı Kadın Kolları Başkanı Türkan Kılıç eşlik etti. Toplantının açılış konuşmasını Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan yaptı.

Altyapı Yatırım Hamlesi Başlattık

Toplantıda mahalle muhtarlarına hitap ederek Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün kuruluş sürecinden gelinen noktaya kadar bilgi veren Başkan Ergün, "17 ilçemiz ve 1088 mahallemiz bizden hizmet bekliyordu. Altyapısı olmayan, kanalizasyonu bulunmayan, yolu bozuk, köprü ihtiyacı olan mahallelerimiz, köylerimiz olduğunu üzülerek gördük. Geleceğimize yatırım yapalım, çocuklarımız temiz su içsin, kanalizasyon hatlarını yenileyelim bulaşıcı hastalıklar olmasın dedik ve büyük bir altyapı yatırım hamlesi başlattık. Birçok belediye başkanı gözle görülmediği için altyapı hizmeti yapmaktan kaçıyor. Bunun aksine biz oy kaygısı gütmeden paslanmış borulardan, içler acısı halde olan su depolarından halkımız su içmesin düşüncesiyle bunların temizliğini ve yenilemelerini yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

MASKİ'nin Çalışmalarını Anlattı

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün ilçeye kazandırdığı projeler ile ilgili bilgiler aktaran Başkan Ergün, "Geride bıraktığımız sürede MASKİ Genel Müdürlüğümüzün Saruhanlı'mıza yaptığı yatırımları sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 milyon 152 bin liralık yatırımla 101 mahalle projesi kapsamında Adiloba, Lütfiye, Taşdibi, Tirkeş ve Kumkuyucak Mahallelerimize 81 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı yapıldı. Taşdibi Mahallemize bin kişilik fosseptik imalatını tamamlayarak bağlantılarını yaptık. 100 kişilik 2. fosseptikte ise yer teslimi aşamasındayız. Tirkeş mahallemizde bin kişilik fosseptik inşaatını tamamladık ve hat bağlantısını yapacağız" dedi.

"Temiz Bir Saruhanlı İçin Bu Çalışmalar Yapılmalıydı"

Mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar esnasında sokakların kazıldığını dile getiren Başkan Ergün, "Yeri geldi çamur ya da tozunu çektiniz biliyorum. Öncelikle vermiş olduğumuz rahatsızlık için özür diliyorum. Ancak değerli muhtarlarım, bu çalışmalarımız yapılmalıydı. Temiz bir Saruhanlı için, temiz bir Manisa için bu cefayı hep birlikte çektik. Kimisi sabırsızlıkla, kimisi de siyasi olarak söylemlerde bulundu. Bunları yaşadık, gördük. Ancak biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için dedik ve hamd olsun bugüne kadar yalnızca MASKİ kanalıyla Saruhanlı'mıza tamı tamına 52 milyon liralık yatırımı kazandırdık. Eski parayla tam 52 trilyon demektir bu. Helali hoş olsun. Daha Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yatırımlara gelmeden 52 milyona ulaştık" diye konuştu.

"Saruhanlı Nefes Alan Bir İlçe Haline Geldi"

Manisa'daki 40 yıllık çöp sorununun Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ile tarihe gömüldüğünü vurgulayan Başkan Ergün, "Yalnızca Manisa merkezinin değil, 17 ilçemizin tamamının çöp sorunu bu modern tesisle tarih oldu. Saruhanlı'mız da buradan payını alan ilçemiz. Saruhanlı'nın çöplerinin bu tesise taşınabilmesi için Azimli Mahallemizde 730 bin liralık bir yatırımla katı atık transfer istasyonu inşa ettik. Koldere Mahallemizde bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu uygulama projesi ve jeolojik raporlarının hazırlanmasını sağladık. Çöpleri transfer istasyonundan Uzunburun'a taşıyacak araçların alımlarına da 1 milyon 325 bin liranın üzerinde bir harcama yaptık. Özetle Saruhanlı artık nefes alan, sorun olan çöp sahalarından kurtulmuş bir ilçe haline geldi" dedi.

195 Kilometre Asfalt, 501 Bin Metrekare Kilit Parke

Toplu ulaşımda dönüşüm çalışmalarından da bahseden Başkan Ergün, "Toplu ulaşımda başlattığımız dönüşüm çalışmasıyla engelli erişimine uygun, klimalı, alçak tabanlı, kartlı sistemli ve kameralı araçları ilimiz genelinde hizmete sunduk. Ulaşımı tamamladık. Modern ulaşım, modern yollarla mümkündür diyerek, yetki ve sorumluluğu Büyükşehir'de olan yerlerde muazzam bir asfalt ve parke taşı çalışması yaptık. Köyden ve beldeden mahalleye dönen yerleşim yerlerimiz başta olmak üzere Saruhanlı mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımızın yazın tozdan kışın çamur derdinden kurtulması için 23,5 milyon liralık bir yatırımla 501 bin metrekare parke taşı döşemesi yaptık. 17 milyon lira bütçe ayırarak ilçemiz genelinde 195 kilometre asfalt çalışmasını da yine Saruhanlı'mıza kazandırdık. Yol çizgileriyle trafik işaretleriyle dört dörtlük yollarda trafik güvenliğini en üst seviyeye getirmek için yaptığımız çalışma ve yatırımdır bunlar. Kazasız belasız kullanılsın inşallah" diye konuştu.

"Siyasi Çekişmelere Kulak Tıkadık"

Asfaltından parke taşına, ulaşım hizmetlerinden sosyal yardımlara, evde bakım hizmetlerinden ilaçlama çalışmalarına kadar Büyükşehir Belediyesi'nce Saruhanlı'da yapılan yatırım miktarının 66 milyon liraya ulaştığını söyleyen Başkan Ergün, "MASKİ Genel Müdürlüğü'müzü de eklediğimiz 118 milyon liralık yatırımı Saruhanlı'mıza kazandırdık. Onca yapılmaya çalışılan siyasete, dedikodulara ve buna benzer algılara kulak asmadan yalnızca işimizi yaptık ve Saruhanlı'mıza bu yatırımları kazandırdık. Helali hoş olsun. Bizleri siyasi çekişmelerin içine çekmeye çalışanlara kulak tıkadık. Biz işimizi yapacağız, Manisa'mıza hizmet edeceğiz dedik ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürdük. İnsanız. Elbette eksiğimiz olacak. Ulaşmakta geciktiğimiz yerler de olmuştur. Ancak şunu iyi bilmenizi isterim ki, hiçbir ayrım gözetmeden, hizmetin siyaseti olmaz diyerek bize oy vermiş vermemiş diye ayırmadan hep geleceğe yönelik proje ve hizmet üretmenin çabasında olduk. Bu çizgimizi hiç bozmadık ve bundan sonra da bozmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz hesabımızı iyi biliyor ve iyi hesap yapıyoruz. Bizi her şekilde eleştirebilirler, eksik yaptı yanlış yaptı gecikti diyebilirler ama çalışmıyor diyemezler. Bugüne kadar yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. Bizler daha iyisini yapmaya da istekliyiz. Çünkü biz Saruhanlı'mızı, Manisa'mızı çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ergün Muhtarları Dinledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasının ardından mahalle muhtarlarıyla sohbet etti. Mahalle muhtarlarının sorularına içtenlik yanıt veren Başkan Ergün, talebi olan muhtarların da taleplerini not ederek ilgili dairelere aktardı. Başkan Ergün, toplantının sonunda kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen mahalle muhtarlarıyla da tek tek fotoğraf çektirdi. Toplantının ardından kendisini selamlayan çocuklarla da tek tek ilgilenen Başkan Ergün, çocuklara top ve kırtasiye malzemesi armağan etti.