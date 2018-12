17 Aralık 2018 Pazartesi 00:01



17 Aralık 2018 Pazartesi 00:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz, ister Almanya olsun ister İngiltere olsun ister Amerika Birleşik Devletleri olsun. Bu kadar çok net ve açıktır" dedi. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ile 2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı görüşmeleri devam ediyor. İçişleri, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçeleri görüşüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni açılan şehir hastanelerini fırsata dönüştürerek, üniversitelerle birlikte sinerji oluşturacak bir modelle en modern teknoloji ve en uygun mekanların en yüksek nitelikteki insan kaynağıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulduğu bir döneme geçmek istediklerini kaydederek, "Oldukça düşük maliyetlerle vatandaş memnuniyetini yüksek tutmayı başaran sağlık sistemimize yeni katacağımız hizmet modeliyle ülkemizi sağlık turizmi üssü haline getirmek zor değildir. Sağlık alanında dijitalleşmeye hız vererek vatandaşlarımızın sağlık hizmetinin her aşamasına erişimini kolaylaştırmayı, doğru zamanda doğru yerde hizmet almalarını sağlamayı ve karar destek sistemleri yardımıyla kaynakların daha verimli kullanılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Koca, sigara paketlerinin tek tip olacağını belirterek, "Sigara paketleri üzerinde cazibeyi arttırıcı herhangi bir unsur bulunduramayacaktır. Sağlık, spor ve eğitim veren yerlerde sigara satışlına yasak getirilmiştir. Ayrıca, sinema, tiyatro, internet ortamında sigara reklamı anlamı taşıyabilecek herhangi, bir görüntünün bulunması da yasaklanmıştır" şeklinde konuştu. Hastanelerin acil servislerini yeniden yapılandırdıklarını belirten Koca, "Acil servislere başvuruları azaltmak için mesai dışı poliklinik hizmetleri başlatılmıştır. Hasta yoğunluğu fazla olan eğitim araştırma hastanelerimizde acil servis fiziki mekanlarını yeniden düzenliyoruz. Ayrıca, sahada çalışan sağlık personelimizin iş yükünü azaltmak ve hastalarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti vermek adına önümüzdeki aylarda acil tıp teknikerliği, veri hazırlama işletmenliği, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik atama yapıyoruz. 2019 yılında pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere toplam 25 bin sağlık personelinin atamasını gerçekleştireceğiz" dedi. Şehir hastanelerine ilişkin olarak Koca, "Kamuoyunda bazı platformlarda ve burada dile getirildiği gibi, şehir hastanelerinde özellikle garanti konusu çok konuşulan bir konu. Altını çizerek söylüyorum, hasta garantisi verildiği iddiaları gerçek dışıdır. Ne acil hizmetlerinde ne poliklinik muayenelerinde ne yatan hastada yani yatak doluluk oranında ne de herhangi bir ameliyat sayısında herhangi bir taahhüt ve garanti söz konusu değildir. Laboratuvar ve görüntüleme gibi miktara bağlı hizmet alımları konusu da çarpıtılmaktadır. SUT fiyatlarına göre önemli bir oranda indirim yapılması için belirlenen eşit değerler sayesinde, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğimiz oranda ucuza temin edilmektedir. Yüzde 70'e kadar yüzde 40 indirim yapılmakta; yüzde 70'in üzerinde görüntüleme için yüzde 40, laboratuvarlar için ayrıca yüzde 15 indirim yapılmakta. Şu an hepimizin şikayet ettiği SUT fiyatları yani bunlarla hizmet üretilemez dediğimiz fiyatlar hiçbir şekilde değişikliğe uğramadan, aynı fiyatlar üzerinden indirim yapılarak sağlanmakta yani MR 62 lirayla bu indirim sayesinde 23 liraya kadar inebilmektedir, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hizmet yoktur" ifadelerini kullandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aile ve toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal hizmetleri tek çatı altında toplayarak, sosyal hizmet merkezlerinin aracılığıyla sunmaya devam ettiklerini kaydederek, "2018 yılında 42 merkez daha açarak sosyal hizmet merkezi sayımızı 316'ya çıkardık. Aile Sosyal Destek Programı'mız -ASDEP- ile sosyal politika uygulamalarında talepten ziyade ihtiyaçların yerinde tespitini ve çözümünü içeren arz odaklı bir hizmet anlayışına geçerek sosyal yardım ve hizmetlerde yeni bir dönem başlattık. ASDEP görevlilerimiz ile bugüne kadar bir milyonu aşkın hanede yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızla görüşme yaptık" diye konuştu. Evlilik öncesi eğitimin ile aile eğitimi programlarını başlattıklarını söyleyen Selçuk, "Bugüne kadar 934 bin gencimize evlilik öncesi eğitim, bir milyon 300 bin vatandaşımıza ise aile eğitimi verdik. Ayrıca aile bütünlüğünü korumak ve boşanmaları azaltmak amacıyla da danışmanlık hizmetini sunmaya devam ediyoruz. 2019 yılında da aile eğitimi ve danışmanlığı hizmetlerimizi geliştirerek yaygınlaştıracağız. Ayrıca yeni evlenecek gençlerimize yönelik başlattığımız konut hesabı ve çeyiz hesabı uygulamalarındaki azami devlet katkısı miktarını da yükselttik" diye konuştu. Selçuk şunları kaydetti:"Bugün Sosyal ve Ekonomik Destek Programı'yla 121 bin çocuğumuzu kendi aileleri yanında destekliyoruz. 2019 yılında devlet korumasındaki çocuklarımız için Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı'nı (ÇODEP) başlatacağımızı da burada ifade etmek isterim. Çocuklarımızın sıcak bir yuvada büyümeleri için 23 bini aşkın çocuğumuzu evlat edindirme ve koruyucu aile modellerimizden faydalandırdık. Aile yanında bakımı mümkün olmayan çocuklarımız ise kuruluş bakımına alınıyor. Rehabilitasyona ihtiyaç duyan bin 557 çocuğumuza da ihtisaslaşmış çocuk destek merkezlerinde hizmet sunmaktayız." İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2014-2018 yılında 10 bin 771 Akdeniz ve Ege'de can verdiğini belirterek, bunların kimisinin 3 aylık, kimisinin 6 aylık, kimisinin 20 yaşında, kimisinin yaşlı, 60-70 yaşında olduğunu ifade etti. Soylu, şu anda Deyr el Zor'da DEAŞ'la PYD'nin ve PKK'nın petrol taşıma pazarlığının olduğunu belirterek, "Bu pazarlığı sinsi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri izliyor ve buradan kendi payına düşeni beklemeye çalışıyor; bu, çok nettir. Bu tabloyu görmeden ne Türkiye'yi tahlil edebiliriz ne de önümüzdeki meselelere bakabiliriz. Bugün Hükümetimizin ortaya koyduğu bütün felsefe, ortaya koyduğumuz bütün politikalar, gerçekleştirdiğimiz bütün adımlar bu fotoğrafa bu güzel ülkeyi, bu memleketi. AK Partimizin, Cumhurbaşkanımızın ve arkadaşımızın can siparane bir mücadeleyi ortaya koymasının, Cumhur İttifakı'nın bu meselede canhıraş bir şekilde buna destek vermesinin temel sebebi şudur: Bu ülkeyi birileri teslim almaya çalışıyorlar, oyunu kurmaya çalıştılar ama biz bu oyuna müsaade etmedik. Bakın, Irak'ın kuzeyinde, sözde bir referandumla beraber yeni bir devlet kurmanın eşiğine gelen ve bunu bir şekilde hem tahrik eden hem de destekleyenlere karşı aslında tarihin oyununu İran'la, Irak'la hemen bir araya gelerek biz kurduk. Şunu çok net söyleyeyim: Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz, ister Almanya olsun ister İngiltere olsun ister Amerika Birleşik Devletleri olsun. Bu kadar çok net ve açıktır" dedi. Kadın cinayetlerine ilişkin olarak Soylu, Türkiye'de geçen yıl kadın cinayetlerinin 353 olduğunu belirtti. Soylu, "Bu yıl 1 Aralık itibariyle 245 olmuştur ve yüzde 22 azalmıştır. Bir milyon nüfusa düşen kadın cinayetinde Türkiye 26 ülke arasında 3.8 oranıyla 19 sıradadır. İngiltere ve Hollanda, 3.9, Fransa 4.1, Almanya 5.1" şeklinde konuştu. CHP Kocaeli milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in polis memurlarına 3600 ek göstergeyi hatırlatması üzerine İçişleri bakanı Süleyman Soylu, "Hanımefendi, ben gülmüyorum. Arkadaşlarınız beni iyi tanırlar. Yani eğer benimle böyle bir konuşma içerisine girecekseniz benim o konuşmalarda mahir olduğumu bilirler. Lütfen ben bu meselemi anlatayım" ifadelerini kullandı. Soylu, 53 huzur uygulaması yaptıklarını aktararak, "2018 yılı içerisinde ve burada çeşitli suçlardan aranan 37 bin 736 kişi yakalandı, 40 bin kilo uyuşturucu yakalandı ve birçok suç unsuru ele geçirildi. Ama önemli bir şey var: Asayişle ilgili aydınlatma oranlarını yüzde 38'den yüzde 45'e, milletimizin daha huzurlu bir şekilde yaşaması için. Organize suçlarla mücadelede sadece 2018 yılında -altını çizerek söylüyorum ve bunu iftiharla söylüyorum- 275 suç örgütü çökertildi, bunun 5'i de ulusal bazdaydı. Yine ifade etmem gerekir ki bir nokta daha var: 2016 yılında Türkiye'de PKK terör örgütünün yönlendirdiği kaçak sigara oranı, toplam piyasa payı içerisinde yüzde 21'di, 2017 yılında yüzde 12,8; şu anda da yüzde 6,4. Yani kaçak sigara oranını yüzde 21'lerden, yüzde 22'lerden yüzde 6,4'e düşüren, hem PKK'nın pazar payını düşüren hem de bu konuda Türkiye'de bir sağlıklı ortam ortaya koyan FETÖ ihanetiyle beraber ciddi bir dijital saldırıya maruz kalmıştık. Orada da çok iyi bir iş yaptık. Türkiye'nin toplam kapasitesi bir yılda 45 bin dijital veriyi incelemekti; Allah'ımıza şükürler olsun, bugün yılda 750 bin dijital veriyi inceleyen ve bu konuda mahkemelerimizin elini kuvvetlendiren bir çabayı da ortaya koyduk" diye konuştu. TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ile CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu karşı karşıya geldi. Şentop, Tanrıkulu'nun aynaya bakmasını söyledi. Tanrıkulu da Şentop'un sözleri üzerine Şentop'un bulunduğu Divan'a yürümek istedi. Bunun üzerine CHP ve AK parti milletvekilleri yerlerinden kalktılar. Şentop daha sonra Tanrıkulu ile uzun süredir muhabbetleri olduğunu ve 'aynaya bakma' sözü ile kötü anlamda bir şey kastetmediğini ifade etti.(Ahmet Umur Öztürk/İHA)