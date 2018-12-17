Myanmar
'da insan haklarını savunan Avrupa
Burma Ofisi adlı sivil toplum kuruluşunun direktörü Harn Yawnghwe, ABD
Temsilciler Meclisi'nin, geçen hafta kabul ettiği Myanmar ordusunun Rohingya azınlığa (Arakanlı Müslümanlar) yaptığı saldırıların soykırım kapsamında olduğuna ilişkin kararı hakkında, "Kimse soykırım suçundan kolayca paçasını sıyırabileceğini düşünmemeli." dedi.
Yawnghwe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın, Uluslararası Ceza Mahkemesi
'nin (UCM), olayların derinine inmek üzere başlattığı soruşturmayı ve Birleşmiş Milletler
'in (BM
) Uluslararası Bağımsız Hakikatleri Araştırma Misyonu'nun (IIFFM) Myanmar hükümeti ve güvenlik güçlerinin aleyhine güvenilir kanıtların olduğuna dair bulguların yer aldığı raporu destekleyeceğini belirtti.
Kararın diğer ülkeleri de Myanmar'da olanları "soykırım" olarak tanımaya teşvik etmesi gerektiğinin altını çizen Yawnghwe, "Kimse soykırım suçundan kolayca paçasını sıyırabileceğini düşünmemeli." diye konuştu.
ABD'nin hamlesinin uluslararası toplumun soykırımın engellenmesi konsundaki sorumluluğunu hatırlattığına vurgu yapan Yawnghwe, "Arakanlı Müslümanlar konusunda derhal harekete geçilmesi gerekiyor. Onların Myanmar'da korunma altında bir yurda ihtiyaçları var." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Temsilciler Meclisi 14 Aralık
'ta yaptığı oylamada, 394 lehte oya karşı 1 aleyhte oyla aldığı kararda, "Burma ordusunun Rohingyalara karşı eylemlerinin soykırım olduğunu" kabul etmişti.
IIFFM ise yayımladığı raporda Myanmar ordusunun soykırım ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduğuna hükmetmişti. Kanada
parlamentosu da eylülde aldığı kararda Myanmar'da yaşananları "soykırım" olarak nitelemişti.
Amerika Birleşik Devletleri,Myanmar
Kaynak: AA