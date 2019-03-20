Kaynak: AA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının bir seçim malzemesi yapılarak meydanlarda vatandaşlara gösterilmesini şiddetle kınadığını, Müslümanları haklı oldukları bir davada haksız duruma düşürmeye kimsenin hakkı olmadığını kaydetti.Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Yeni Zelanda'da camide ibadet eden Müslümanları hedef alan terör saldırısını şiddetle lanetleyerek, saldırıyı, "akla, tahayyüle sığmayan canice bir davranış" olarak niteledi.Saldırının sadece kınanmasının yetmeyeceğini, İslam aleminin bir araya gelerek yeni politikalar oluşturması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, hükümetin, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı cuma günü toplantıya davet etmesinin ümit verici bir gelişme olduğunu söyledi.Karamollaoğlu, bu toplantıda somut kararlar alınması ve politikalar belirlenmesi temennisinde bulundu.İslamofobinin bu dönemin en ciddi meselelerinden birisi olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, İslam dünyasının bu gelişmelere karşı topyekun bir politika oluşturmasına ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.Bu olayın seçim meydanlarında gösterilmesini eleştiren Karamollaoğlu, "Bir seçim malzemesi yapılarak meydanlarda vatandaşlara gösterilmesini şiddetle kınıyorum. Bu şehit düşen insanlara hakaret sayılır. Bu tavır Müslüman imajına da dünyaya da zarar vermektedir. Müslümanları haklı oldukları bir davada haksız duruma düşürmeye kimsenin hakkı yoktur." dedi.Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Saadet Partisi'nin PKK ile sözleşme yaptığı" yönündeki iddiasını ispat edememesi halinde sadece hukuk önünde değil, milletin vicdanında da mahkum olacağını söyledi."Adalet herkese lazım"Adaletin herkese lazım olacağını belirten Karamollaoğlu, "İçişleri Bakanı bırakın huzuru sağlamayı seçmeni tehdit ediyor, insanları tehdit ediyor. Bu seçimde iktidara destek vermezseniz Türkiye'de nasıl anarşi çıkacak göreceksiniz diyor. Beceriksiz. Bu senin beceriksizliğinin işareti veya ben planladım, biliyorum, eminim böyle olacak diyor. Biraz utanmak icap eder." diye konuştu.İdam tartışmalarına değinen Karamollaoğlu, "Bu iktidar, getireceklerini zannetmiyorum, eğer idam cezasını getirirse kendi muhaliflerini ortadan kaldırmak için kullanır. Ortaya koydukları tablo öyle. Bazıları darağaçlarını çıkarmışlar bile. Allah akıl, fikir versin. Hem de basın... Basının birisi..." değerlendirmesinde bulundu.Karamollaoğlu, seçimlerin huzur ve barış ortamında yapılmasının elzem olduğunu ifade etti.Mansur Yavaş ile ilgili iddialara ilişkin bir soruya ise Karamollaoğlu, şu yanıtı verdi:"Anlaşılan sayın Yavaş'a birileri senet vermiş, imzası sahteymiş. Yani burada mağdur olan bir bakıma Yavaş gibi geliyor bana. Niye bunu duyurmadınız? Savcılığa verilmiş, dava açılmış. Bu suç duyurusunda bulunulmuş demektir. Bunu iktidarın Ankara'yı kaybetme endişesiyle bir malzeme yapmaya kalkmasını çok yanlış buluyorum. İktidar partisi şunu da bilsin Mansur Yavaş'ı istemiyorsa talimat versinler bizim adayımız Mesut Doğan'ı desteklesinler. Yavaş seçilemez, Mesut Doğan belediye başkanı olur. Emin olun ikisinden de iyi yapar."