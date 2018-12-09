Kimsesiz Çocuklara Umut Doğdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından restorasyonu yapılan Zöhre Aracı Evi, kimsesiz çocuklar için koruyucu aileliği teşvik eden Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği(KALBEN) Kocaeli Şubesi olarak hizmet verecek.
Restorasyonu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Zöhre Aracı Evi, Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) Kocaeli Şubesi olarak kullanılacak. Aracı ailesi tarafından babaanneleri Zöhre Aracı anısına, kamusal amaçlı kullanılmak üzere 2013 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağışlanan Zöhre Aracı Evi'nin tanıtım töreni yapıldı. KALBEN derneği ülke genelinde terk edilmiş ve kimsesiz, çocuk ve gençler ile koruyucu aileleri bir araya getirmeyi amaçlayan Sivil Toplum kuruluşudur. İzmit
ilçesi Kozluk
Mahallesinde bulunan bina, 3 katlı ve 180 metrekare alanda vatandaşlara hizmet verecek. Tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın
, KALBEN Genel Başkanı Pelin Çalışkanoğlu Ekşi, KALBEN Kocaeli Şube Başkanı Feyza Ekşi, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve AK Parti İzmit Belediye Başkan Aday Adayı Zekeriya Özak, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Aracı ailesi adına Zümran Aracı, İbrahim Vefa Aracı, protokol, mahalle sakinleri ve vatandaşlar katıldı.
Tanıtım Programında söz alan KALBEN Derneği Genel Başkanı Pelin Çalışkanoğlu Ekşi, "Öncelikle bize desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür ediyorum. Ben 30 yaşındayım. 30 yıldır Kocaeli ailemle birlikte yaşamaktayım. Çok duygulandım. Çok mutluyum. 6 aylıkken Fenerbahçe
parkında koruyucu ailemle tanıştım. Benim gibi karanlıkta kalmış çocuklara ışık olmak için Koruyucu aileliği teşvik etmek için bu dernekle yolculuğa çıktım" dedi.
Aracı ailesi adına konuşma yapan Vefa İbrahim Aracı
, "Biz 4 kardeş hepimiz bu evde büyüdük. Şu camdan baktığımda sanki hala babaannem şu camdan bakıyormuş gibi hissediyorum. Biz bu evde 4 kardeş büyüdük ama bizim gibi en az 15 çocuk daha büyüdü. Rahmetli babam iş seyahatlerinde bulduğu yetim ve öksüz çocukları eve getirirdi. Her zaman bu evde kalabalıktı. Bu evden benden çok mühendis ve doktor çıktı. Burası rahmetli babamın kiradan kurtulup aldığı ilk evdir. Burada babaannemin kuralları geçerdi. Evden içeri bırakın içkiyi kadeh dahi giremezdi.Rahmetliyi kaybettikten sonra biz 4 kardeş karar verdik. Anamızın ve babamızın neyi varsa bağışlayacağız demiştik" diye konuştu.
Tanıtım programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bu dünya imtihan dünyası. Hepimizin başından farklı hatıralar geçti. Zor zamanlar yaşadık. Ben 66 yaşındayım. Böyle imkanlar görmedik. Yetime bakmak ve korumak bizim inancımızın özü. Genel Başkanımızın başına gelenler de kader. Bunların sayıları binlerce on binlerce. Bu yüzden dernekleşmek çok önemli. Rahmetli babamız, annemiz ve babaannemizin ruhu şad olsun. İnşallah korucu ailelerimizin sayısı artacak. Bizler de her zaman yanınızda olacağız. Başkanlar değişir, düşünce değişmez. Tahir Bey'de aramızda inşallah bu tür hizmetlere birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Aslına uygun bir şekilde restore edilen Zöhre Aracı Evi, Kalben
Derneği Kocaeli Şubesine tahsis edilerek kimsesiz, çocuk ve gençler ile koruyu ailelerin buluşma noktası olmayı hedeflemekte. 3 katlı olan Zöhre Aracı Evi, toplam 180 metrekare oturma alanına sahip. Bina koruma altındaki çocuklar ve koruyucu çocuklar için düzenlendi. Binada koruyucu aile olmakla ilgili etkinlikler ve koruyucu ailelerin dayanışması sağlanacak. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,Kalben,Kocaeli
09 Aralık 2018 Pazar 16:57